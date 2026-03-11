Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»

На первом заседании по административному иску прокурора Волгоградской области к областной думе  с требованием признания незаконным постановления регпарламента об удовлетворении заявления  Станислава Короткова о добровольной отставке выступил его представитель, московский юрист Константин Сичинский. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», он попросил исключить из доказательства, которые будет рассматривать суд, протокол оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками силовых структур в августе прошлого года в офисе компании «Земля-Профи». Управление именно этой компании вменяют бывшему депутату. Юрист основывался на том, что уголовное дело по итогам ОРМ  по ст. 289 – незаконное участие в предпринимательской деятельности, до сих пор не возбуждено. 

Представители Волгоградской областной думы поддержали ходатайство Константина Сичинского, а вот прокурор, участвующая в процессе, выступила против. Судья Элина  Вирабова, выслушав позиции сторон, отказала в удовлетворении ходатайства. 

В то же время судья удовлетворила ходатайства Константина Сичинского и юристов областной думы об отложении заседания в связи с необходимостью ознакомиться с дополнительными материалами для формирования уточненной позиции. Так, Константин Сичинский заметил, что в материалах содержатся противоречивые сведения. В одном из документов указывается, что комиссия по этике Волгоградской областной думы, рассмотрев представление прокуратуры, признала указанные в нем факты достоверными. По его словам, есть якобы другой документ с совершенно противоположными выводами. Для более детального рассмотрения ему понадобится время. Юрист мотивировал необходимость отложения дела также тем, что он живет в Москве и у него уже билет на руках на вечер. 

После заседания Константин Сичинский отказался общаться с журналистами, пришедшими в суд, заявив, что все, что он хотел сказать, он открыто озвучил. При этом юрист долго не соглашался называть свою фамилию. Как выяснилось, Константин Сичинский действительно является московским юристом и руководит адвокатским кабинетом Союза адвокатов РМ.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что юристы Волгоградской областной думы просили сделать заседание по иску прокурора закрытым. Они ссылались на то, что в процессе будут оглашаться сведения о доходах бывшего депутата, членов его семей, а эти данные, по их словам, предназначены для ограниченного использования. Это же ходатайство поддержал и представитель Станислава Короткова. Однако судья отказала в удовлетворении ходатайства, оставив процесс открытым. 

Следующее заседание состоится 13 марта. 

Напомним,  Волгоградская облдума утвердила добровольную отставку депутата Станислава Короткова на своем заседании 12 февраля. Однако с такой формулировкой не согласилась прокуратура региона. В надзорном органе считают, что экс-депутат нарушил антикоррупционное законодательство, управляя бизнесом в нарушение действующих норм. Ранее  прокуратура направляла  в облдуму представление с требованием лишить депутата полномочий. Однако в регпарламенте не нашли для этого оснований. А через некоторое время депутаты удовлетворили заявление Станислава Короткова о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Однако такая форма ухода с поста депутата сохраняет за ним льготы и преференции, которые дает этот статус. Кроме того, ушедший в добровольную отставку депутат может снова избраться в регпарламент. 


20:02
В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. ХорошеваСмотреть фотографии
19:38
В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающихСмотреть фотографии
18:35
Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»Смотреть фотографии
18:31
В 16,6 млн обойдется проект реконструкции энергосетей на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
17:53
Участник бизнеса с ЦРБ на фиктивной инвалидности осужден под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:24
На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 мартаСмотреть фотографии
16:29
ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублейСмотреть фотографии
16:03
Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спортСмотреть фотографии
15:23
Суд в Волгограде по делу экс-депутата Короткова хотели закрыть из-за его доходовСмотреть фотографии
15:03
Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервисаСмотреть фотографии
14:29
Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИПСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лабораторииСмотреть фотографии
13:08
Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского районаСмотреть фотографии
13:04
«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туреСмотреть фотографии
12:29
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикамСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогуСмотреть фотографии
11:29
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора ЛосеваСмотреть фотографии
11:26
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
11:12
Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца ПакаСмотреть фотографии
10:56
Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
10:45
Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной РостоваСмотреть фотографии
10:27
Региональные органы власти под киберударом: «Солар» назвал самые атакуемые отрасли в 2025 годуСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцевСмотреть фотографии
09:34
Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в СочиСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронамиСмотреть фотографии
08:32
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт БПЛАСмотреть фотографии
08:28
МЧС начало учения в Волгоградской области перед паводкомСмотреть фотографии
 