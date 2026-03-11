



На первом заседании по административному иску прокурора Волгоградской области к областной думе с требованием признания незаконным постановления регпарламента об удовлетворении заявления Станислава Короткова о добровольной отставке выступил его представитель, московский юрист Константин Сичинский. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», он попросил исключить из доказательства, которые будет рассматривать суд, протокол оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками силовых структур в августе прошлого года в офисе компании «Земля-Профи». Управление именно этой компании вменяют бывшему депутату. Юрист основывался на том, что уголовное дело по итогам ОРМ по ст. 289 – незаконное участие в предпринимательской деятельности, до сих пор не возбуждено.

Представители Волгоградской областной думы поддержали ходатайство Константина Сичинского, а вот прокурор, участвующая в процессе, выступила против. Судья Элина Вирабова, выслушав позиции сторон, отказала в удовлетворении ходатайства.

В то же время судья удовлетворила ходатайства Константина Сичинского и юристов областной думы об отложении заседания в связи с необходимостью ознакомиться с дополнительными материалами для формирования уточненной позиции. Так, Константин Сичинский заметил, что в материалах содержатся противоречивые сведения. В одном из документов указывается, что комиссия по этике Волгоградской областной думы, рассмотрев представление прокуратуры, признала указанные в нем факты достоверными. По его словам, есть якобы другой документ с совершенно противоположными выводами. Для более детального рассмотрения ему понадобится время. Юрист мотивировал необходимость отложения дела также тем, что он живет в Москве и у него уже билет на руках на вечер.

После заседания Константин Сичинский отказался общаться с журналистами, пришедшими в суд, заявив, что все, что он хотел сказать, он открыто озвучил. При этом юрист долго не соглашался называть свою фамилию. Как выяснилось, Константин Сичинский действительно является московским юристом и руководит адвокатским кабинетом Союза адвокатов РМ.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что юристы Волгоградской областной думы просили сделать заседание по иску прокурора закрытым. Они ссылались на то, что в процессе будут оглашаться сведения о доходах бывшего депутата, членов его семей, а эти данные, по их словам, предназначены для ограниченного использования. Это же ходатайство поддержал и представитель Станислава Короткова. Однако судья отказала в удовлетворении ходатайства, оставив процесс открытым.

Следующее заседание состоится 13 марта.

Напомним, Волгоградская облдума утвердила добровольную отставку депутата Станислава Короткова на своем заседании 12 февраля. Однако с такой формулировкой не согласилась прокуратура региона. В надзорном органе считают, что экс-депутат нарушил антикоррупционное законодательство, управляя бизнесом в нарушение действующих норм. Ранее прокуратура направляла в облдуму представление с требованием лишить депутата полномочий. Однако в регпарламенте не нашли для этого оснований. А через некоторое время депутаты удовлетворили заявление Станислава Короткова о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Однако такая форма ухода с поста депутата сохраняет за ним льготы и преференции, которые дает этот статус. Кроме того, ушедший в добровольную отставку депутат может снова избраться в регпарламент.



