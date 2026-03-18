Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go





Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», одной из задач которого является переход на отечественное ПО.

В частности, депутат Янклович отметил, что при переходе на российское ПО особое внимание нужно уделять цифровой безопасности.

– Он [Янклович] привел в пример нынешний военный конфликт Ирана, Израиля и США. По его словам, Израилем и США были взломаны камеры наблюдения в Иране, через которые определили местонахождение высшего руководства исламской республики. Это, как заметил выступающий, помогло убить аятоллу Али Хаменеи, – передает саратовское информагентство.

Он также отметил, что пользователи зачастую несознательно помогают шпионам следить за ними.

– В этом зале [заседаний облдумы] есть люди, которые используют [телефонные] аппараты иностранного производства. Они [телефоны] позволяют подслушивать, подглядывать, использовать приложения, взламывать, определять геолокацию. Многие из нас используют приложения, которые загружены не в [отечественном магазине] RuStore, а в AppStore и Google Play. Приложения оттуда несут за собой шпионские, враждебные вещи. И сегодня было обнародовано, что игра Pokemon Go, которую использовали все, являлась чисто шпионским приложением, – цитата.