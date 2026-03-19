Волгоградцы с детьми получат в 2026 году новую выплату





Российские семьи с детьми получили право на новую меру соцподдержки – ежегодную семейную выплату. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Соцфонда, эта выплата вводится впервые с 2026 года.

Мера соцподдержки касается семей с двумя и более детьми в возрасте от 18 до 23 лет в случае, если они учатся очно.

Выплата назначается каждому родителю, если среднедушевой доход в расчетном периоде не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения. При этом родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране, а также работать и уплачивать НДФЛ.

Основанием для отказа в получении выплаты может стать долг по алиментам. Также движимое и недвижимое имущество семьи не должно превышать установленный перечень.

Заявление на семейную выплату можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года за прошлый год в МФЦ, в клиентской службе СФР, а также через Госуслуги.