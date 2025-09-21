«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голоде





Фразу «Спасибо, мы вам перезвоним» от специалиста по подбору кадров наверняка слышали многие из нас. Но в порыве эмоций мало кто задумывался, какая работа стоит за этим, казалось бы, шаблонным прощанием. Как растопить сердце работодателя? Какие факторы удвоят ценность потенциального сотрудника, а какие, напротив, оттолкнут от него с первых минут общения? А, может, на фоне обостряющегося кадрового голода кандидаты на должности и вовсе никогда не услышат отказов? О тенденциях рынка вакансий и нюансах работы HR- специалиста читайте в материале ИА «Высота102».

Кадровый голод – тема, которая сегодня объединяет представителей абсолютно разных профессий. Если раньше поиск новых сотрудников становился головной болью компаний из регионов, то в последние годы обо всех тяготах при подборе специалистов смогут рассказать даже в Москве.

- Кадровый голод возник не вчера и не сегодня. В последние годы он действительно затрагивает все профессиональные сферы, - подтверждает HR-менеджер Валентина Люмина. – Его главная причина давно известна – работоспособное население стремительно стареет, а молодежь не всегда выбирает роль многодетных родителей. Взаимозаменяемый процесс нарушился, и его отдаленные последствия мы будем ощущать еще не одно десятилетие. Кстати, я не могу сказать, что в поиске сотрудников между Москвой и регионами есть какая-то глобальная разница. Проблема, увы, актуальна везде. Правда, в регионах она может ощущаться острее из-за того, что многие молодые люди перебираются в столицу.





О том, как стремительно меняется мода, специалисты по отбору кадров, знают не понаслышке. Еще недавно казалось, что профессии юристов и экономистов настолько прочно засели в топе самых востребованных, что вряд ли потерпят конкурентов. Но на фоне развития технологий фигуры на игровой доске меняются крайне стремительно.

- Топ востребованных и невостребованных профессий меняется в среднем каждые 5-10 лет, - отмечает Валентина Люмина. – Относительно недавно юристы и экономисты действительно держались на пике популярности, однако последние два-три года спрос на IT- специалистов вырос в разы. Правда, сейчас мы замечаем некоторое снижение интереса. А вот необходимость в строителях или трактористах, напротив, увеличивается. Я не скажу, что рабочие специальности стали уж очень популярными у молодежи. Их по-прежнему никак не популяризируют в обществе, поэтому ребенок в ответ на вопрос о будущей профессии вряд ли расскажет вам о мечте быть трактористом. Однако дефицит кадров ощущается настолько остро, что работодателям приходится действовать и не только повышать зарплаты, но и привлекать специалистов дополнительными льготами.





Взрывной рост популярности одних профессий и падение интереса к другим HR- менеджеры называют лишь верхушкой айсберга. По их словам, главным событием последних лет стал кардинальный отказ от прежних взглядов на работу.

- Многие сотрудники в возрасте от 30 до 40 лет очень ценят финансовые бонусы и готовы ради них пожертвовать своим временем и, скажем, выйти на работу в выходной день, - говорит специалист по отбору сотрудников. – А вот молодежь, так называемые зумеры, ценят баланс между отдыхом и работой. Большинство из них не возьмут дополнительную нагрузку ни за двойную плату, ни за любые другие «плюшки». Я даже не заикаюсь о каких-то нематериальных вознаграждениях. Если же говорить о работодателях, то здесь выявить какие-то очевидные тенденции пока сложно. Кто-то понимает, что ему не хватает работников и становится более лояльным, кто-то продолжает вести жесткую политику. Но все из-за того же дефицита кадров в ближайшем будущем такие принципиальные руководители, строящие отношения по принципу "Скажите спасибо, что вас вообще сюда приняли", рискуют остаться в гордом одиночестве.

На фоне новых тенденций самые изощренные фантазии при выборе сотрудников задвигаются на дальние полки. Впрочем, и в прежние времена выбор по знаку зодиака или цвету лака на ногтях любой специалист по отбору кадров назвал бы дурным тоном.

- При выборе сотрудника могут насторожить всего два момента – человек либо не соответствует профессиональным требованиям, либо не отвечает ценностям компании. Другого не дано. Я вообще не сторонник того, чтобы работодатель придумывал какие-то заоблачные требования – несимпатичная девушка или недостаточно высокий молодой человек. Есть определенные функции, которые может выполнять определенный человек. Как он при этом выглядит, в большинстве случаев не имеет никакой разницы. Исключением станут только требования дресс-кода, которые обсуждаются на собеседовании.

Островком стабильности в стремительно меняющемся мире остается одна из ключевых фраз всех работодателей «Мы с вами свяжемся». Кто-то из них действительно планирует встретиться с потенциальным коллегой еще раз, а кто-то прощается, оставляя у этой истории открытый финал.

- На мой взгляд, собеседования должны проходить в максимально дружелюбной обстановке - так человек лучше раскроется. Компаниям, которые по старинке, прибегают к методу стрессовых интервью, стоило бы пересмотреть свою политику. Потому что в последнее время все больше людей встают и выходят из кабинета еще в начале такого разговора. Времена, когда начальник был и богом, и царем, ушли в прошлое. Сейчас мы просто выполняем определенную функцию за определенные деньги. Если нам хорошо, то работаем. Если же нет, то уходим, - убеждена менеджер. - Что касается фразы «Мы вам перезвоним», то она была и будет актуальной во все времена, ведь во многих ситуациях работодатель хочет пообщаться с несколькими кандидатами. Иногда у него и вовсе нет открытой вакансии, и он просто прощупывает рынок. Может быть, когда-то подбором сотрудников займется искусственный интеллект, не обладающий ни чувствами, ни эмоциями. Опираясь только на загруженные скрипты, он будет сразу же выдавать четкие и мотивированные отказы. А пока нам нередко приходится брать паузу. Бывают и серьезные размышления, и легкое состояние ступора из-за комичности ситуации. Например, как-то раз ко мне на собеседование пришла мама потенциального сотрудника, предлагая задать все интересующие вопросы именно ей. На встречу с нами являлся и помощник рассчитывающего на должность человека. А иногда соискатель не приходил вовсе. Он до последнего отвечал на звонки и говорил, что уже заходит в здание, поднимается на лифте, но в итоге растворялся в пространстве и больше не выходил на связь.