Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысяч





Дорожным рабочим в Волгоградской области в марте 2026 года предлагали от 100 до 145 тысячи рублей. Об этом сообщили в SuperJob, ориентируясь на предложения работодателей, среди которых есть зарплаты и поменьше - 55-60 тысяч.

При этом среднерыночное предложение зарплаты дорожного рабочего в регионе составило 85 тысяч.



Больше всего могут заработать представители этой профессии в Москве – максимально там готовы платить 190 тысяч рублей. На втором месте по размеру зарплаты оказался Санкт-Петербург – 180 тысяч рублей.



