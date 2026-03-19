Сегодня, 19 марта, с отчетом перед депутатами Волгоградской облдумы впервые выступит начальник регионального ГУ МВД Дмитрий Свинов, который был назначен в регион в 2025 году.

Генерал-майор выступит с отчетом о деятельности полиции за 2025 год на «парламентском часе» – перед заседанием регпарламента.

В целом в повестку дня сегодняшнего заседания облдумы внесено 15 вопросов, которые касаются пользования недрами, оборота земель сельскохозяйственного назначения, развития виноградарства и агротуризма, а также изменений жилищного, социального и имущественного законодательства.





