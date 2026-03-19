На реках Волгоградской области продолжается рост уровня воды

Гидрометцентр России продолжает фиксировать рост уровня воды на реках в Волгоградской области, однако пока ситуация опасений не вызывает.

По данным наблюдений, повышение уровня воды на 0,3-0,7 метра отмечен на реках Волгоградской, а также Тверской, Калужской, Тульской, Самарской, Смоленской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областей, а также Татарстана, Чеченской Республики и Дагестана.

В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области в свою очередь сообщили, что метеорологические условия и гидрологическая обстановка на территории региона находятся в пределах среднемноголетних значений и благоприятствуют безаварийному пропуску весеннего половодья 2026 года.

- Неблагоприятные и опасные показатели уровня воды, по предварительному прогнозу, не достигнуты, - заверяют специалисты профильного комитета.

Для оперативного реагирования на возможные ЧС в режиме повышенной готовности в регионе находятся порядка 10 тысяч человек личного состава и более 3,5 тысячи единиц спецтехники.

