В Волгограде после тяжелой зимы стартовал выборочный ремонт дорог





В Волгограде приступили к приведению в порядок дорог после холодной зимы. Бригады МБУ «Северное» проводят работы по ямочному ремонту и ремонту картами в подведомственных учреждению районах – Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском.





Из-за холодной зимы и резких перепадов температуры состояние дорог к весне оказалось хуже, чем в позапрошлом году. Асфальтовое покрытие во многих местах не выдержало зимней «встряски». В итоге на дорогах появились ямы и другие неровности, что несет угрозу безопасности движению транспорта. Особенно пострадали трассы с большим трафиком – 2-ая и 3-ая Продольные магистрали. Как только позволили погодные условия, представители МБУ, а также департаментов администрации Волгограда начали комиссионный осмотр дорог на предмет выявления участков, требующих ремонта, в том числе первоочередного, фиксируя проблемные участки на фото и видео.





Для устранения аварийных ситуаций бригады выезжают сначала именно на такие участки. В зависимости от дефекта решается вопрос, какой ремонт производить – ямочный или картами. С наступлением благоприятной погоды такие работы уже провели на участках 2-й и 3-й Продольных, на проспекте Ленина в границах от улицы Бакинская до Краснознаменская, от проспекта Металлургов до улицы Штеменко, на Ополченской, а также на других дорогах города. Еженедельно ликвидируются более 1000 м2 дефектных участков.





Важно, что при определении «фронта» работ учитывается не только мнение специалистов, но и жалобы и пожелания горожан, которые сообщают в администрацию Волгограда об обнаруженных проблемных местах на дорогах.





Выборочный ремонт дорог в Волгограде только стартовал, а перерывы могут быть связаны только с погодой – например, дождем. Эта работа будет продолжаться весь теплый сезон, отметили в МБУ «Северное», вплоть до наступления морозов.



