В Волгограде мужчина расстрелял иномарку из автомата Калашникова





В Ворошиловском районе Волгограда в одном из частных секторов полиция задержала местного жителя, который устроил стрельбу из автомата Калашникова в частном секторе. В ходе плана «Перехват» сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками задержали 21-летнего мужчину.

Выяснилось, что между задержанным и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник подошел к автомобилю Volkswagen Polo, где сидел его знакомый, и произвел выстрел в переднюю пассажирскую дверь.

При обыске в иномарке задержанного было обнаружен боевой автомат конструкции Калашникова «АКС-74» калибра 5,45 мм. Преступник, пояснил, что огнестрельное оружие приобрел у неизвестного лица и впоследствии незаконно хранил его при себе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия. Расследование продолжается.