Волгоградские бойцы киокушин определили сильнейших на региональном первенстве





25 января в Волжском состоялись первенство и чемпионат Волгоградской области по киокушин. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард».

На турнир приехали спортсмены разных возрастов и весовых категорий, которым лютый мороз не помешал собраться и продемонстрировать свои силы и волю к победе.

Соревнования позволили не только выявить сильнейших спортсменов региона, но и дать участникам опыт выступлений на официальном уровне. А также укрепить спортивные связи между секциями Волгоградской области.

Итоги первенства Волгоградской области:

Юноши. Возрастная категория 10-11 лет, до 30 кг:

1. Андрей Горшунов; 2. Глеб Чумаков; 3. Александр Бисенгалиев.

До 35 кг:

1. Александр Сизов; 2. Михаил Гуцул; 3. Станислав Бахретдинов.

До 40 кг:

1. Михаил Маренков; 2. Макар Иванов; 3. Ильнур Имангалиев.

До 45 кг:

1.Евгений Попов; 2. Александр Шевченко; 3. Денис Харламов.

Свыше 45 кг:

1. Михаил Ильин; 2. Александр Бирюк; 3. Матвей Арестов.

Девушки. Возрастная категория 10-11 лет, до 30 кг:

1. Екатерина Пардо; 2. Анастасия Рублева; 3. Ариана Фетисова.

До 40 кг:

1. Алла Григорян; 2. Анастасия Амбарцумян.

Свыше 40 кг:

1. Владелина Митина; 2. Богдана Хлынова; 3. Ксения Демичева.

Юноши. Возрастная категория 12-13 лет, до 37,5 кг:

1. Эльдар Каюмов; 2. Николай Синицкий.

До 40 кг:

1. Ярослав Медведский; 2. Максим Аржанов

Девушки. Возрастная категория 12-13, до 40 кг:

1. Софья Шимко; 2. Анна Токарева.

До 45 кг:

1. Яна Климушина; 2. Валерия Лопушкова; 3. Варвара Хамитова.

Юноши. Возрастная категория 14-15 лет, до 40 кг

1. Даниил Киргинцев; 2. Денис Черячукин.

До 50 кг:

1. Георгий Дударенко; 2. Фёдор Пиценко; 3. Тимофей Матасов.

До 52,5 кг:

1. Олег Скорик; 2. Кирилл Карпов; 3. Денис Беев.

До 55 кг:

1. Александр Зеленкин; 2. Егор Яковлев.

Свыше 55 кг:

1. Даниил Назаренко; 2. Ярослав Чередниченко; 3. Родион Песков.

Девушки. Возрастная категория 14-15лет:

До 45 кг:

1. Лукьянова Елизавета; 2. Арина Ишчанова.

До 60 кг:

1. Кира Мулина; 2. Валерия Насонова; 3. Ева Остапенко.