Волгоградские бойцы киокушин определили сильнейших на региональном первенстве

25 января в Волжском состоялись первенство и чемпионат Волгоградской области по киокушин. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард».
На турнир приехали спортсмены разных возрастов и весовых категорий, которым лютый мороз не помешал собраться и продемонстрировать свои силы и волю к победе.
Соревнования позволили не только выявить сильнейших спортсменов региона, но и дать участникам опыт выступлений на официальном уровне. А также укрепить спортивные связи между секциями Волгоградской области.
Итоги первенства Волгоградской области:
Юноши. Возрастная категория 10-11 лет, до 30 кг:
1. Андрей Горшунов; 2. Глеб Чумаков; 3. Александр Бисенгалиев.
До 35 кг:
1. Александр Сизов; 2. Михаил Гуцул; 3. Станислав Бахретдинов.
До 40 кг:
1. Михаил Маренков; 2. Макар Иванов; 3. Ильнур Имангалиев.
До 45 кг:
1.Евгений Попов; 2. Александр Шевченко; 3. Денис Харламов.
Свыше 45 кг:
1. Михаил Ильин; 2. Александр Бирюк; 3. Матвей Арестов.
Девушки. Возрастная категория 10-11 лет, до 30 кг:
1. Екатерина Пардо; 2. Анастасия Рублева; 3. Ариана Фетисова.
До 40 кг:
1. Алла Григорян; 2. Анастасия Амбарцумян.
Свыше 40 кг:
1. Владелина Митина; 2. Богдана Хлынова; 3. Ксения Демичева.
Юноши. Возрастная категория 12-13 лет, до 37,5 кг:
1. Эльдар Каюмов; 2. Николай Синицкий.
До 40 кг:
1. Ярослав Медведский; 2. Максим Аржанов
Девушки. Возрастная категория 12-13, до 40 кг:
1. Софья Шимко; 2. Анна Токарева.
До 45 кг:
1. Яна Климушина; 2. Валерия Лопушкова; 3. Варвара Хамитова.
Юноши. Возрастная категория 14-15 лет, до 40 кг
1. Даниил Киргинцев; 2. Денис Черячукин.
До 50 кг:
1. Георгий Дударенко; 2. Фёдор Пиценко; 3. Тимофей Матасов.
До 52,5 кг:
1. Олег Скорик; 2. Кирилл Карпов; 3. Денис Беев.
До 55 кг:
1. Александр Зеленкин; 2. Егор Яковлев.
Свыше 55 кг:
1. Даниил Назаренко; 2. Ярослав Чередниченко; 3. Родион Песков.
Девушки. Возрастная категория 14-15лет:
До 45 кг:
1. Лукьянова Елизавета; 2. Арина Ишчанова.
До 60 кг:
1. Кира Мулина; 2. Валерия Насонова; 3. Ева Остапенко.