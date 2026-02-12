Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ





Жители поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области возвращаются в свои дома после ракетной атаки ВСУ и срочной эвакуации. Как сообщили в администрации Волгоградской области, оперативные службы завершили проверку населенного пункта.

– С 15.30 началось возвращение жителей Котлубани в свои дома и квартиры. В настоящее время из ПВР в Котлубань выехали последние эвакуированные, – сообщает пресс-служба областной администрации.

Также уточняется, что в поселке, жители которого были вынуждены утром 12 февраля срочно покинуть дома, все системы жизнеобеспечения работали и продолжают работать в штатном режиме.

Причиной эвакуации, напомним, стал пожар на объекте Министерства обороны РФ вблизи Котлубани, который последовал за ракетным ударом ВСУ. К счастью, никто из жителей Волгоградской области в результате очередного теракта, организованного киевским режимом, не пострадал.