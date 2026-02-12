В Волгограде стартовало строительство новой школы на 1280 учеников





В Советском районе Волгограда началось строительство новой школы на 1280 мест. Образовательное учреждение возводится на территории Родниковой долины и поможет обеспечить микрорайон с населением более 50 тыс. человек современной образовательной инфраструктурой.

- По проекту здание будет иметь сложную форму из трех блоков — блок начальных классов, среднего и старшего звена, помещения общешкольного назначения. Школа будет отвечать всем современным стандартам: предусмотрены спортивные залы, двухзальный пищеблок, актовый зал, спальни-игровые, медицинский и методический блоки, библиотеки с читальными залами, мастерские, зоны для творческой и исследовательской деятельности, в том числе фото- и телестудии, — рассказали в комитете строительства Волгоградской области.

Особое внимание подрядчику предстоит уделить и пришкольному участку. По замыслу специалистов здесь должно быть произведено комплексное озеленение, установлены современные спортплощадки, обустроены пешеходные зоны, а также места для отдыха обучающихся и проведения мероприятий.

По данным региональных властей, на текущий момент подрядчиком уже выполнена планировка территории, обустроен строительный городок и временные проезды для техники.

Напомним, ранее в 2018 году в Родниковой долине была построена первая за многие годы школа-тысячник. В целом, за минувшие 8 лет в регионе построено было 13 новых школ.

Фото: администрация Волгоградской области