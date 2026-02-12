Путин отметил медалями рисковавших жизнью спасателей





Сотрудников Волжского поисково-спасательного подразделения №1 аварийно-спасательной службы Волгоградской области, самоотверженно спасших школьника из ледяной западни на реке Ахтуба, отметили высокими госнаградами.

Напомним, 24 января 2025 года в Волжском под лед провалился 12-летний школьник. Однако происшествие, которое при худшем стечении обстоятельств могло привести к трагедии, к счастью, завершилось благополучно благодаря оперативности сотрудников подразделения. Координаты, где ребенок провалился под лед, полученные от службы 112, были весьма расплывчаты. Но, хорошо зная местность, опытные спасатели не ошиблись с точной локацией.

К моменту приезда спасателей ребенок находился в воде около 15 минут – ситуация была критической. Ступив на лед, спасатели убедились, насколько он тонкий – около полутора сантиметров. Добираться до ребенка пришлось ползком.

Как сообщает ИА «Высота 102», смелые и решительные действия в экстремальных условиях начальника подразделения Евгения Ковтуна, спасателей Алексея Бочкова и Андрея Грицаева отметил на государственном уровне президент России Владимир Путин – спасатели удостоены медалей «За спасение погибавших».

Редакция информагентства присоединяется к поздравлениям в адрес самоотверженных сотрудников Волжского поисково-спасательного подразделения №1.