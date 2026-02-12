Сталинградское шоссе может появиться в Саратове





Ветераны Саратовского авиационного завода обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением переименовать выезд из Заводского района в сторону Волгограда. Согласно инициативе жителей Саратова, магистраль должна получить название «Сталинградское шоссе», передает ИА «СарИнформ».

Как уточняют журналисты, речь об участке Ново-Астраханского шоссе в границах от улицы Крымской до Саратовской автомобильной кольцевой дороги (СКАД).

Представители завода напомнили Володину о том, что во время Сталинградской битвы по указанной дороге в Сталинград везли одежду, продовольствие, горючее, военную технику, в том числе самолеты и зенитки. Под бомбежками на этой дороге погибли многие из тех, кто возил помощь защитникам Сталинграда.

Также отмечается, что инициатива о переименовании шоссе родилась по случаю 83-летия Победы в Сталинградской битве.

Скриншот: Яндекс Карты