В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начались работы по монтажу опорных колонн 120-метрового вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Как рассказали в пресс-службе парка, инженеры из Китая уже произвели сборку деталей первой опорной колонны на стройплощадке.

- Каждая опора состоит из шести элементов, которые стыкуют между собой крепежами из высокопрочного металла и впоследствии сварными соединениями. Всего специалистам предстоит собрать 4 колонны весом 170 тонн каждая. К настоящему времени инженеры собрали первую колонну и приступили к работам со второй опорой, - рассказали в парке.

Перед монтажом соединения дополнительно проверит на прочность и другие нормативные характеристики специализированная организация. Только после этого китайские инженеры приступят ко второму этапу – сварочным работам.

Следующей партией из китайского города Шеньян в Волгоград придут ванты, окружность, приводные устройства, отдельно доставят капсульные кабинки. Всего на аттракционе будет 68 кабинок вместимостью 6 человек, с кондиционерами.

Во время 23-минутного сеанса с высоты птичьего полета гости впервые смогут увидеть весь мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и панораму города в обе стороны.

Фото: ЦПКиО Волгограда