Ветеран ВОВ Иван Чичаев отмечает 101-летие в Волгоградской области





Сегодня, 12 февраля, в Руднянском районе Волгоградской области празднует 101-летие ветеран войны Иван Дмитриевич Чичаев. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации района.

Иван Дмитриевич был призван в Красную армию в декабре 1942 года, а позже мобилизован в город Кузнецк Пензенской области. Через месяц он оказался в роте бойцов, которую направили в город Анненков, где формировался взвод снайперов.

В марте 1943 года Чичаев защищал родину на Воронежском фронте. В одном из боев получил ранение, после выздоровления попал на 1-й Украинский фронт в 49-ю механизированную бригаду в батальон разведчиков.

Иван Дмитриевич освобождал Украину, прошел всю Польшу. Был еще один раз ранен. Второе ранение оказалось тяжелым — отметины остались на всю жизнь. Из-за потери глаза его комиссовали. Помимо боевых наград имеет орден «Знак Почета» и орден Ленина.

Вернувшись в Громки, Иван Дмитриевич еще некоторое время работал управляющим отделением, а также председателем сельсовета.

Поздравить именинника приехали сегодня замглавы муниципального района и глава Громковского сельского поселения. Гости передали ветерану персональные поздравления президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и главы района.

Фото: администрация Руднянского муниципального района / t.me