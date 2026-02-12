



Новость о грядущем замедлении Telegram вызвала у горожан бурную реакцию. Пока одни обсуждают свою неготовность расстаться с мессенджером, другие изучают его альтернативы. Почему мы так крепко связаны с социальными сетями и с удовольствием тонем в море разнородной информации, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградского психолога Дины Зиновьевой.

Решение о частичном ограничении работы Telegram в Роскомнадзоре озвучили накануне. В распространенном ведомством заявлении говорится, что мессенджер «по-прежнему не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях». Накануне и сегодня, 12 февраля, многие пользователи столкнулись с перебоями в работе Telegram – по их словам, оперативно в нем уходят лишь текстовые сообщения.

По мнению психолога Дины Зиновьевой, современный человек намеренно уходит с головой в мир информации из-за сформированной в мозге сверхбдительности и страха пропустить что-то важное прямо сейчас.

– Человеческий мозг настроен на постоянную обработку информации, чтобы прежде всего обеспечить себе физическую безопасность. Таким образом у него формируется бдительность. Если же у человека есть посттравматическое стрессовое расстройство, то мы наблюдаем сверхбдительность. На мой взгляд, у многих людей присутствует именно сверхбдительность, поэтому работа с гаджетами и всевозможными социальными сетями дает ощущение, что они действительно контролируют происходящее, не пропускают важную информацию, которая в конечном счете позволит сохранить жизнь, - комментирует кандидат психологических наук.

От серфинга по популярным каналам в Telegram, а также в других социальных сетях горожане получают не только реальную и практическую пользу, но и простое человеческое удовольствие.

– Биохимия мозга создает определенную зависимость от разнообразной, интенсивно поступающей и содержательной информации, – отмечает Дина Зиновьева. – По этой причине социальные сети занимают в нашей жизни такое важное место. На мой взгляд, важно, чтобы люди осознанно сокращали потребление информации из самых разных источников. Именно осознанно. Этот шаг позволит миндалевидному телу наконец успокоиться и перестать в бесконечном режиме воспринимать многообразные сильные раздражители. Конечно, жить в информационном вакууме мы не можем. Но важный вопрос заключается в качестве поступающей нам информации, ее содержании, дозировке, темпе подачи и восприятия.

Фото: сгенерировано ИИ