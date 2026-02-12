Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед

Федеральные новости

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля

Общество 12.02.2026 17:49
12.02.2026 17:49


Сегодня, 12 февраля, пользователи из Волгоградской области столкнулись с трудностями при работе мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте». Как сообщают волгоградцы, сбои  фиксируется как в компьютерных, так и в версиях для смартфонов.

Волгоградцы фиксируют длительное время загрузки сообщений и медиа, а некоторые и вовсе не могут запустить мобильное приложение и даже веб-интерфейс. В «ВКонтакте» пользователи не могут отправить голосовые сообщения в своих чатах. 

По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество жалоб к данному часу поступило от жителей Московской, Челябинской, Волгоградской и Белгородской областей, а также Краснодарского и Хабаровского краев. 

Общество 12.02.2026 17:49
Общество 12.02.2026 17:20
Общество 12.02.2026 16:54
Общество 12.02.2026 16:23
Общество 12.02.2026 16:16
Общество 12.02.2026 15:32
Общество 12.02.2026 15:30
Общество 12.02.2026 15:07
Общество 12.02.2026 14:47
Общество 12.02.2026 14:24
Общество 12.02.2026 14:15
Общество 12.02.2026 13:56
Общество 12.02.2026 13:15
Общество 12.02.2026 13:07
Общество 12.02.2026 13:01
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля
Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ
В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителей
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетных
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ветре, жутком гололёде и тумане
Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в Дохе
«Победа через века»: грандиозный проект объединит классику, современность и духовное слово
Ветеран ВОВ Иван Чичаев отмечает 101-летие в Волгоградской области
Энергетики обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медцентров Волгограда
В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»
Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдом
В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянки
Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусов
Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»
В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет
Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсах
ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехвате
В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыска
Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водовода
«Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором Журавлёвым
«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве
Миллион рублей украли при устройстве тротуара в хуторе под Волгоградом
Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочия
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназии
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопровода
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий Волгограда
Крышу склада потушили в Волгограде
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем Джабри
 