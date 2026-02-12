



Сегодня, 12 февраля, пользователи из Волгоградской области столкнулись с трудностями при работе мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте». Как сообщают волгоградцы, сбои фиксируется как в компьютерных, так и в версиях для смартфонов.

Волгоградцы фиксируют длительное время загрузки сообщений и медиа, а некоторые и вовсе не могут запустить мобильное приложение и даже веб-интерфейс. В «ВКонтакте» пользователи не могут отправить голосовые сообщения в своих чатах.

По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество жалоб к данному часу поступило от жителей Московской, Челябинской, Волгоградской и Белгородской областей, а также Краснодарского и Хабаровского краев.