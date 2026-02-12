



В Волгоградской области на фоне приближения атлантического циклона ожидается резкое ухудшение погодных условий. Из-за жуткого гололёда, тумана и сильного ветра Гидрометцентром объявлен в регионе тройной жёлтый уровень погодной опасности.

В четверг, 12 февраля, с 18:00 в отдельных районах прогнозируется ухудшение видимости. Развеется туман лишь к 15:00 субботы. До вечера пятницы, 14 февраля, будет бушевать в регионе и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Вплоть до 15:00 13 февраля продлено действие в Волгоградской области предупреждения по гололёду. На фоне пограничных температур, тумана и ночных заморозков возможно ухудшение дорожной обстановки. Метеорологи предрекают образование на трассах гололедицы.

Отметим, ранее в Волгоградском ЦГМС рассказали о том, чего ждать жителям региона от предстоящей погоды. По информации специалистов, надвигающийся антициклон принесёт в Волгоградскую область потепление вплоть до +7 ℃, а также дожди. Своего пика оттепель достигнет к 17 февраля, после чего температура вернётся к нулевым отметкам и на этом уровне задержится вплоть до начала марта.

Фото из архива ИА «Высота 102»