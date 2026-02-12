Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ветре, жутком гололёде и тумане

Общество 12.02.2026 16:23
0
12.02.2026 16:23


В Волгоградской области на фоне приближения атлантического циклона ожидается резкое ухудшение погодных условий. Из-за жуткого гололёда, тумана и сильного ветра Гидрометцентром объявлен в регионе тройной жёлтый уровень погодной опасности.

В четверг, 12 февраля, с 18:00 в отдельных районах прогнозируется ухудшение видимости. Развеется туман лишь к 15:00 субботы. До вечера пятницы, 14 февраля, будет бушевать в регионе и сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Вплоть до 15:00 13 февраля продлено действие в Волгоградской области предупреждения по гололёду. На фоне пограничных температур, тумана и ночных заморозков возможно ухудшение дорожной обстановки. Метеорологи предрекают образование на трассах гололедицы.

Отметим, ранее в Волгоградском ЦГМС рассказали о том, чего ждать жителям региона от предстоящей погоды. По информации специалистов, надвигающийся антициклон принесёт в Волгоградскую область потепление вплоть до +7 ℃, а также дожди. Своего пика оттепель достигнет к 17 февраля, после чего температура вернётся к нулевым отметкам и на этом уровне задержится вплоть до начала марта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.02.2026 17:49
Общество 12.02.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 17:20
Общество 12.02.2026 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 16:54
Общество 12.02.2026 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 16:23
Общество 12.02.2026 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 16:16
Общество 12.02.2026 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 15:32 Реклама
Общество 12.02.2026 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.02.2026 15:30
Общество 12.02.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 15:07
Общество 12.02.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:47
Общество 12.02.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:24
Общество 12.02.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 14:15
Общество 12.02.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:56
Общество 12.02.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:15
Общество 12.02.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:07
Общество 12.02.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2026 13:01
Общество 12.02.2026 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:49
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраляСмотреть фотографии
17:20
Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителейСмотреть фотографии
16:36
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркетСмотреть фотографии
16:26
Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетныхСмотреть фотографии
16:23
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ветре, жутком гололёде и туманеСмотреть фотографии
15:48
Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в ДохеСмотреть фотографии
15:32
«Победа через века»: грандиозный проект объединит классику, современность и духовное словоСмотреть фотографии
15:30
Ветеран ВОВ Иван Чичаев отмечает 101-летие в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:27
Энергетики обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медцентров ВолгоградаСмотреть фотографии
15:07
В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»Смотреть фотографии
14:47
Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдомСмотреть фотографии
14:30
В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянкиСмотреть фотографии
14:24
Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусовСмотреть фотографии
14:15
Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»Смотреть фотографии
13:57
В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал светСмотреть фотографии
13:56
Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсахСмотреть фотографии
13:53
ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехватеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыскаСмотреть фотографии
13:07
Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водоводаСмотреть фотографии
13:01
«Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором ЖуравлёвымСмотреть фотографии
12:33
«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братствеСмотреть фотографии
12:32
Миллион рублей украли при устройстве тротуара в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:08
Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочияСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназииСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопроводаСмотреть фотографии
10:42
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий ВолгоградаСмотреть фотографии
10:33
Крышу склада потушили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем ДжабриСмотреть фотографии
 