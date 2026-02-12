Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в Дохе





Женский теннисный турнир Qatar Total Energies Open 2026 с призовым фондом 4 088 211 долларов серии «WTA1000» проходит в Дохе. Здесь с квалификации турнир начала волгоградка Анастасия Захарова (105-е место мирового рейтинга). Её первой соперницей стала Джулия Грабер (79) из Австрии. Это была первая встреча девушек в карьере и за час и 38 минут Захарова победила – 6:4, 6:4.

За выход в основную сетку турнира против волгоградки боролась бразильянка Беатрис Хаддад Майя (67). Матч продлился на 11 минут дольше, но закончился с тем же счетом – 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

В 1/32 финала турнира Анастасия встретилась с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Волгоградка показала отличную игру. Матч длился два часа и 41 минуту. Латвийка с большим трудом добилась победы – 6:7 (6:8), 6:3, 6:4 и выбила Захарову из турнира. Как и против Грабер, Анастасия впервые встречалась на турнирах с теннисистками Бразилии и Латвии.

За выход в основную сетку турнира россиянка прибавит к своему рейтингу 10 очков.

Александр Веселовский

Фото: Чемпионат (championat.com)