ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в Дохе

Спорт 12.02.2026 15:48
0
12.02.2026 15:48


Женский теннисный турнир Qatar Total Energies Open 2026 с призовым фондом 4 088 211 долларов серии «WTA1000» проходит в Дохе. Здесь с квалификации турнир начала волгоградка Анастасия Захарова (105-е место мирового рейтинга). Её первой соперницей стала Джулия Грабер (79) из Австрии. Это была первая встреча девушек в карьере и за час и 38 минут Захарова победила – 6:4, 6:4.

За выход в основную сетку турнира против волгоградки боролась бразильянка Беатрис Хаддад Майя (67). Матч продлился на 11 минут дольше, но закончился с тем же счетом – 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

В 1/32 финала турнира Анастасия встретилась с 24-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Волгоградка показала отличную игру. Матч длился два часа и 41 минуту. Латвийка с большим трудом добилась победы – 6:7 (6:8), 6:3, 6:4 и выбила Захарову из турнира. Как и против Грабер, Анастасия впервые встречалась на турнирах с теннисистками Бразилии и Латвии.

За выход в основную сетку турнира россиянка прибавит к своему рейтингу 10 очков.

Александр Веселовский

Фото: Чемпионат (championat.com)

Лента новостей

14:49
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля
14:20
Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ
13:54
В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителей
13:36
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
13:26
Волгоградцу грозит 10-летний срок за аферу с землёй для многодетных
13:23
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ветре, жутком гололёде и тумане
12:48
Волгоградская теннисистка Захарова выступила на турнире в Дохе
12:32
«Победа через века»: грандиозный проект объединит классику, современность и духовное слово
12:30
Ветеран ВОВ Иван Чичаев отмечает 101-летие в Волгоградской области
12:27
Энергетики обеспечили мощностью развитие одного из крупнейших медцентров Волгограда
12:07
В ЦПКиО начинается строительство гигантской «Звезды Сталинграда»
11:47
Власти Волгограда стимулируют УК и ТСЖ протоколами на борьбу с гололёдом
11:30
В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянки
11:24
Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусов
11:15
Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»
10:57
В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет
10:56
Волгоградские приставы развеяли миф о возможности спрятать деньги на маркетплейсах
10:53
ВСУ выпустили по регионам РФ ракеты «Фламинго»: Минобороны заявило о перехвате
10:15
В Волгограде хоронят погибших в Калмыкии сотрудников уголовного розыска
10:07
Волгоградцам организуют подвоз воды из-за переврезки водовода
10:01
«Погиб, прикрывая товарища»: под Волгоградом простятся с погибшим на СВО агрономом Виктором Журавлёвым
09:33
«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве
09:32
Миллион рублей украли при устройстве тротуара в хуторе под Волгоградом
09:08
Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочия
08:24
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназии
07:45
В Волгограде оперативно заменили 78 метров старого трубопровода
07:42
Врачи, токари и сантехники возглавили рейтинг самых дефицитных профессий Волгограда
07:33
Крышу склада потушили в Волгограде
07:32
Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму
07:24
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО Сергеем Джабри
 