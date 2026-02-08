Жуткий гололед сковал улицы Волгограда





С тумана, гололеда и дождя началось воскресенье, 8 февраля, у жителей Волгограда. Как сообщают редакции информагентства читатели, чтобы целым и невредимым дойти от дома до остановки волгоградцам приходится проявить все свои спортивные навыки.

- Все тротуарные дорожки заледенели. Кое-как можно пройти по снегу, который еще не до конца затвердел. Трамвайные остановки тоже все во льду, упасть можно в любой момент, - пожаловались жители города-героя.

Кроме того, осложняет ситуацию небольшой дождь, капли которого моментально застывают и превращаются на поверхностях в ледяную корочку.