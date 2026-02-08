



Нагрянувшие в Волгоградскую область морозы стали серьезной проверкой для организмов горожан. В дни, когда температура воздуха уходит глубокий «минус», риск возникновения спазмов сосудов и приступов стенокардии возрастает в разы. Как уберечь себя от незапланированного больничного и сохранить лишь приятные впечатления от внезапно проявившей себя зимы, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Во время традиционного утреннего «дежурства» на остановках волгоградцы рискуют получить обморожение. Ещё одним неприятным последствием бодрого зимнего утра может стать повышенное давление.

- Резкий выход из теплого помещения на холод особенно опасен для пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказывает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института НМФО ВолгГМУ Елена Дронова. – В этот момент у человека резко сужаются сосуды, что чревато достаточно тяжелым приступом стенокардии. Именно поэтому мы всегда рекомендуем горожанам не выбегать на улицу, а хотя бы несколько минут постоять в коридоре.





В разряд небезопасных сковавшие Волгоградскую область холода переводят даже элементарные, повторяемые изо дня в день действия. Например, стремительный выход из хорошо прогретой машины.

- Для организма страшен не столько сам холод, сколько резкий перепад температур. Поэтому мы действительно реагируем на моментальный выход из хорошо прогретой машины и рискуем столкнуться со спазмом сосудов и даже с остановкой дыхания – этому наиболее подвержены пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной системы, - предупреждает доктор медицинских наук.





Холодовой стресс, снижение вязкости крови – после перечисления возможных последствий поистине морозных деньков хочется укутаться в одеяло и отложить в сторону все дела. Однако, по словам врача, для безопасной жизни в городе, вспомнившем «былые» зимы, нам стоит лишь качественно одеться.

- Советы для волгоградцев на время морозных дней максимально просты. Всем гипертоникам стоит внимательнее следить за своим давлением, ведь в холодное время года оно может подниматься вверх, - рекомендует волгоградский врач-кардиолог. – При выходе из дома лучше не делать резкого глубокого вдоха – это также может спровоцировать спазм сосудов. Если вы долго стоите на улице, то, во-первых, не замирайте в одной позе, а продолжайте двигаться, а, во-вторых, при возможности загляните погреться в ближайший магазин. Конечно же, перед выходом на улицу не стоит согревать себя алкоголем. Давая лишь временное ощущение тепла, он вскоре усилит теплоотдачу и приведет к самым нежелательным для нас последствиям. Вместо абсолютно неэффективного и опасного метода согревания при попадании в тепло снимите с себя всю верхнюю одежду и без промедления налейте кружку горячего чая.

Фото Геннадия Гуляева