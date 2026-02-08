Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
От обморожения до спазма сосудов и остановки дыхания: волгоградский врач рассказала, как не потерять здоровье в экстремальные морозы

Нагрянувшие в Волгоградскую область морозы стали серьезной проверкой для организмов горожан. В дни, когда температура воздуха уходит глубокий «минус», риск возникновения спазмов сосудов и приступов стенокардии возрастает в разы. Как уберечь себя от незапланированного больничного и сохранить лишь приятные впечатления от внезапно проявившей себя зимы, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Во время традиционного утреннего «дежурства» на остановках волгоградцы рискуют получить обморожение. Ещё одним неприятным последствием бодрого зимнего утра может стать повышенное давление.

- Резкий выход из теплого помещения на холод особенно опасен для пожилых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - рассказывает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института НМФО ВолгГМУ Елена Дронова. – В этот момент у человека резко сужаются сосуды, что чревато достаточно тяжелым приступом стенокардии. Именно поэтому мы всегда рекомендуем горожанам не выбегать на улицу, а хотя бы несколько минут постоять в коридоре.


В разряд небезопасных сковавшие Волгоградскую область холода переводят даже элементарные, повторяемые изо дня в день действия. Например, стремительный выход из хорошо прогретой машины.

- Для организма страшен не столько сам холод, сколько резкий перепад температур. Поэтому мы действительно реагируем на моментальный выход из хорошо прогретой машины и рискуем столкнуться со спазмом сосудов и даже с остановкой дыхания – этому наиболее подвержены пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной системы, - предупреждает доктор медицинских наук.


Холодовой стресс, снижение вязкости крови – после перечисления возможных последствий поистине морозных деньков хочется укутаться в одеяло и отложить в сторону все дела. Однако, по словам врача, для безопасной жизни в городе, вспомнившем «былые» зимы, нам стоит лишь качественно одеться.

- Советы для волгоградцев на время морозных дней максимально просты. Всем гипертоникам стоит внимательнее следить за своим давлением, ведь в холодное время года оно может подниматься вверх, - рекомендует волгоградский врач-кардиолог. – При выходе из дома лучше не делать резкого глубокого вдоха – это также может спровоцировать спазм сосудов. Если вы долго стоите на улице, то, во-первых, не замирайте в одной позе, а продолжайте двигаться, а, во-вторых, при возможности загляните погреться в ближайший магазин. Конечно же, перед выходом на улицу не стоит согревать себя алкоголем. Давая лишь временное ощущение тепла, он вскоре усилит теплоотдачу и приведет к самым нежелательным для нас последствиям. Вместо абсолютно неэффективного и опасного метода согревания при попадании в тепло снимите с себя всю верхнюю одежду и без промедления налейте кружку горячего чая.

Фото Геннадия Гуляева 

