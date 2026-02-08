Волгоградцы встали на коньки на обледенелых улицах





Волгоградцы нашли необычный способ передвижения по обледенелым улицам. Жители жилого комплекса «Grand Avenue» устали передвигаться по скользкому льду и достали коньки. Видеоролик быстро распространился в местных Telegram-каналах.





Пока одни жители медленно и аккуратно добираются до своих квартир, стараясь не упасть, другие решили совместить приятное с полезным. Они превратили бытовую проблему в импровизированный каток прямо во дворе.

Как рассказал автор опубликованного в соцсетях видео, лед на улицах оказался настолько ровным и крепким, что вполне сгодился для катания. Таким образом, волгоградцы не только нашли практичное решение в условиях гололеда, но и получили возможность весело провести время.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями администрацией города было принято решение организовать 9 февраля для учащихся образовательных учреждений занятия дистанционного формата. На дистанционный формат обучения также переведены школьники из Волжского и Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Видео: Новости Grand Avenue / t.me