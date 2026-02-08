Трое волгоградцев погибли и шестеро пострадали на трассе в Калмыкии





Сотрудники Госавтоинспекции Республики Калмыкия выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три жителя Волгоградской области и еще шестеро пострадали. Как уточнили в ГУ МВД республики, трагедия произошла на 170 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий».





Установлено, что авария случилась утром в Кетченеровском районе. На месте до приезда скорой медицинской помощи от травм скончались трое человек. Еще шесть были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Видео: МВД Калмыкия