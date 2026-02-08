Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Общество

Анри, Магмора и Сартхака: как волгоградцы называли младенцев в январе

0
В Волгоградской области озвучили самые популярные, а также редкие имена, которыми родители назвали новорожденных в марте. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной комитет юстиции, в числе необычных встречаются имена, которыми называли королей, богинь или, к примеру, современных певцов.

По информации комитета юстиции Волгоградской области, новорожденным мальчикам в январе чаще всего давали такие имена, как Александр, Матвей, Михаил, Артём, Тимофей, Роман и Дмитрий.

Аврам, Агдан, Алексан, Бадай, Гордей, Ермак, Иннокентий, Кристан, Кузьма, Максимильян, Анри, Раванель и Сартхака – так называли мальчиков любители «экзотики».

Девочек в регионе называли София, Василиса, Мария, Полина, Мирослава, Алиса, Анна, Ева, Варвара, Виктория, Ксения и Вероника.

Гораздо реже малышкам давали такие имена, как Акулина, Анаэль, Ангелика, Арсения, Ассоль, Джувайрия, Евангелина, Матрёна, Настасья, Паулина, Анна Люсия, Радаслав, Магмора, Эдже и Элира.

Лента новостей

13:34
В Волгоградской области выросли пособия по безработице
13:09
Старые здания Волгограда: самое старое здание и исторические дома
12:50
Праздник зрелищного спорта - чемпионат Волгоградской области по спортивной аэробике
12:22
Анри, Магмора и Сартхака: как волгоградцы называли младенцев в январе
11:55
Бастрыкин поручил разобраться с нападением бездомных собак на волгоградцев
11:40
Под Волгоградом на трассе ввели запрет на движение фур из-за тумана и гололеда
11:02
«Пока на улице - минус, у нас уже весна»: в Волжском в разгар морозов распустились тюльпаны, ландыши и сирень
10:44
В Волгоградской области в 2026 году запланировано десяток фестов и концертов
10:14
В Волгограде из-за ДТП остановлено движение трамваев №13
10:05
Ярослав Черний установил личный рекорд на «Матчевой встрече»
09:41
Волгоградцы рискуют остаться без газа с 1 марта
09:26
Юная волжанка отдала крупную сумму за фейковое жилье
09:01
Зимние забавы 2026: где и почем покататься в Волгограде и области
08:37
БПЛА не сбивали в Волгоградской области 8 февраля
08:17
Андрей Семёнов отправился на просмотр в «Камаз»
07:52
В Волгограде не нашли подрядчика на ремонт колледжа за 123 млн
07:24
В Волгограде Росавиация открыла для полетов небо 8 февраля
07:06
В Волгоградской области отменили четырехчасовую опасность по БПЛА
21:22
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о втором за неделю снегопаде
20:20
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла календарный матч в Саратове
19:48
«Доживём ли до расселения?»: текущие трубы превратили в ад жизнь волгоградцев на ул. Бахтурова
18:07
«Мы отвыкли от настоящих морозов» : середина зимы в Волгограде стала самой холодной за 12 лет
17:27
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11
16:35
«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матче
15:52
Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередач
15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчатки
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санках
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделению
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагонов
 