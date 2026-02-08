Спортивный комплекс «Альянс-Баскет» стал местом проведения чемпионата и первенства Волгоградской области по спортивной аэробике. Приятно отметить большой зрительский интерес к чемпионату - на трибунах не было свободных мест. И это не удивительно. Этот вид спорта по-настоящему завораживает. Спортсмены демонстрируют под музыку упражнения высокой интенсивности, включающие сложные элементы. Зрелищность спортивной аэробики обусловлена синтезом спортивной, художественной гимнастики, акробатики, что делает спорт очень зрелищным и интересным.





Анастасия Андреевна Мартюшева, главный судья соревнований, многократная чемпионка Волгоградской области и чемпионка Южного федерального округа по степ-аэробике, поделилась планами региональной федерации:

- Спортивная аэробика входит в число пяти видов гимнастики, получивших признание Международной федерации гимнастики (FIG). К ним, помимо аэробики, относятся спортивная и художественная гимнастики, акробатика и прыжки на батуте. Поэтому у нас большие планы, в частности, участие в международных соревнованиях.





В задачи нынешнего турнира входит не только подготовка спортивного резерва, но и выявление сильнейших, и отбор спортсменов для участия в первенстве Южного федерального округа, которое пройдёт в Ростове-на-Дону с 28 февраля по 2 марта.

Работаем с судейским корпусом. Федерация регулярно проводит судейские семинары по повышению квалификации и аттестации судей. Незадолго до соревнований присвоено звание «мастер спорта России» Дарье Тырышкиной, воспитаннице СШОР No 10 из Волгограда.





Результаты соревнований.

Чемпионат Волгоградской области по спортивной аэробике проводился в двух номинациях:

Чемпионом региона в индивидуальных женских выступлениях стала Алина Клюквина.

Среди смешанных пар победу одержали Алина Клюквина и Даниил Шестаков.





Первенство Волгоградской области по спортивной аэробике:

Возрастная категория 15-17 лет.

Индивидуальные выступления (юниорки):

1. Александра Серебрянская.

2. Милана Романова.

3. Варвара Мокрова.





Трио (юниоры, юниорки):

1. Владислава Ларионова, Милана Романова Александра Серебрянская.

2. Милана Семахина, Варвара Мокрова, София Амельченко.

3. Александра Кузубова, Вероника Буянова, Дарья Медведева.





Группа-5 (юниоры, юниорки):

1. Владислава Ларионова, Милана Романова, Александра Серебрянская, Милана Семахина, Варвара Мокрова.

2. Милана Крайнева, Дарья Медведева, Александра Кузубова, Кристина Климчук, Александра Карпова.

3. Вера Чечёткина, Кристина Дрямова, Юлия Гаврилова, Камила Сысорова, Софья Клокова.





Возрастная категория 12-14 лет.

Индивидуальные выступления (девушки):

1. Вероника Нарзикулова.

2. Софья Гурьева.

3. Полина Феллер.





Трио (юноши, девушки):

1. Вероника Нарзикулова, Марьяна Копничева, Полина Феллер.

2. Ульяна Западина, Анна Усова, Мария Руцкая.

3. Мария Виноградова, Вероника Клетина, Юлия Щербакова.





Группа-5 (юноши, девушки):

1. Таисия Дурманова, Виктория Найдина, Елизавета Майстренко, Василиса Полянца, Алина Гурченкова.

2. Валерия Минаева, Елизавета Гаврилова, Илона Перелыгина, Лилия Храмова и Валерия Старшикова.

3. Анна Сулева, Олеся Перова, София Микаилова, Арина Погонина, Кристина Афанасьева.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU







