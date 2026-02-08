Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Спорт

Праздник зрелищного спорта - чемпионат Волгоградской области по спортивной аэробике

Спорт 08.02.2026 12:50
0
08.02.2026 12:50

Спортивный комплекс «Альянс-Баскет» стал местом проведения чемпионата и первенства Волгоградской области по спортивной аэробике. Приятно отметить большой зрительский интерес к чемпионату - на трибунах не было свободных мест. И это не удивительно. Этот вид спорта по-настоящему завораживает. Спортсмены демонстрируют под музыку упражнения высокой интенсивности, включающие сложные элементы. Зрелищность спортивной аэробики обусловлена синтезом спортивной, художественной гимнастики, акробатики, что делает спорт очень зрелищным и интересным.


Анастасия Андреевна Мартюшева, главный судья соревнований, многократная чемпионка Волгоградской области и чемпионка Южного федерального округа по степ-аэробике, поделилась планами региональной федерации:

- Спортивная аэробика входит в число пяти видов гимнастики, получивших признание Международной федерации гимнастики (FIG). К ним, помимо аэробики, относятся спортивная и художественная гимнастики, акробатика и прыжки на батуте. Поэтому у нас большие планы, в частности, участие в международных соревнованиях.


В задачи нынешнего турнира входит не только подготовка спортивного резерва, но и выявление сильнейших, и отбор спортсменов для участия в первенстве Южного федерального округа, которое пройдёт в Ростове-на-Дону с 28 февраля по 2 марта.

Работаем с судейским корпусом. Федерация регулярно проводит судейские семинары по повышению квалификации и аттестации судей. Незадолго до соревнований присвоено звание «мастер спорта России» Дарье Тырышкиной, воспитаннице СШОР No 10 из Волгограда.


Результаты соревнований.

Чемпионат Волгоградской области по спортивной аэробике проводился в двух номинациях:

Чемпионом региона в индивидуальных женских выступлениях стала Алина Клюквина.

Среди смешанных пар победу одержали Алина Клюквина и Даниил Шестаков.


Первенство Волгоградской области по спортивной аэробике:

Возрастная категория 15-17 лет.

Индивидуальные выступления (юниорки):

1. Александра Серебрянская.

2. Милана Романова.

3. Варвара Мокрова.


Трио (юниоры, юниорки):

1. Владислава Ларионова, Милана Романова Александра Серебрянская.

2. Милана Семахина, Варвара Мокрова, София Амельченко.

3. Александра Кузубова, Вероника Буянова, Дарья Медведева.


Группа-5 (юниоры, юниорки):

1. Владислава Ларионова, Милана Романова, Александра Серебрянская, Милана Семахина, Варвара Мокрова.

2. Милана Крайнева, Дарья Медведева, Александра Кузубова, Кристина Климчук, Александра Карпова.

3. Вера Чечёткина, Кристина Дрямова, Юлия Гаврилова, Камила Сысорова, Софья Клокова.


Возрастная категория 12-14 лет.

Индивидуальные выступления (девушки):

1. Вероника Нарзикулова.

2. Софья Гурьева.

3. Полина Феллер.


Трио (юноши, девушки):

1. Вероника Нарзикулова, Марьяна Копничева, Полина Феллер.

2. Ульяна Западина, Анна Усова, Мария Руцкая.

3. Мария Виноградова, Вероника Клетина, Юлия Щербакова.


Группа-5 (юноши, девушки):

1. Таисия Дурманова, Виктория Найдина, Елизавета Майстренко, Василиса Полянца, Алина Гурченкова.

2. Валерия Минаева, Елизавета Гаврилова, Илона Перелыгина, Лилия Храмова и Валерия Старшикова.

3. Анна Сулева, Олеся Перова, София Микаилова, Арина Погонина, Кристина Афанасьева.


Фото: Андрей Поручаев / V102.RU



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.02.2026 12:50
Спорт 08.02.2026 12:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2026 10:05
Спорт 08.02.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2026 08:17
Спорт 08.02.2026 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2026 20:20
Спорт 07.02.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2026 16:35
Спорт 07.02.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2026 13:01
Спорт 07.02.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.02.2026 16:54
Спорт 06.02.2026 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.02.2026 09:06
Спорт 06.02.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.02.2026 08:20
Спорт 06.02.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2026 20:06
Спорт 04.02.2026 20:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2026 14:20
Спорт 04.02.2026 14:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2026 11:50
Спорт 04.02.2026 11:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.02.2026 16:26
Спорт 03.02.2026 16:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.02.2026 11:27
Спорт 03.02.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.02.2026 18:57
Спорт 02.02.2026 18:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:34
В Волгоградской области выросли пособия по безработицеСмотреть фотографии
13:09
Старые здания Волгограда: самое старое здание и исторические домаСмотреть фотографии
12:50
Праздник зрелищного спорта - чемпионат Волгоградской области по спортивной аэробикеСмотреть фотографии
12:22
Анри, Магмора и Сартхака: как волгоградцы называли младенцев в январеСмотреть фотографии
11:55
Бастрыкин поручил разобраться с нападением бездомных собак на волгоградцевСмотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом на трассе ввели запрет на движение фур из-за тумана и гололедаСмотреть фотографии
11:02
«Пока на улице - минус, у нас уже весна»: в Волжском в разгар морозов распустились тюльпаны, ландыши и сиреньСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области в 2026 году запланировано десяток фестов и концертовСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде из-за ДТП остановлено движение трамваев №13Смотреть фотографии
10:05
Ярослав Черний установил личный рекорд на «Матчевой встрече»Смотреть фотографии
09:41
Волгоградцы рискуют остаться без газа с 1 мартаСмотреть фотографии
09:26
Юная волжанка отдала крупную сумму за фейковое жильеСмотреть фотографии
09:01
Зимние забавы 2026: где и почем покататься в Волгограде и областиСмотреть фотографии
08:37
БПЛА не сбивали в Волгоградской области 8 февраляСмотреть фотографии
08:17
Андрей Семёнов отправился на просмотр в «Камаз»Смотреть фотографии
07:52
В Волгограде не нашли подрядчика на ремонт колледжа за 123 млнСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде Росавиация открыла для полетов небо 8 февраляСмотреть фотографии
07:06
В Волгоградской области отменили четырехчасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
21:22
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о втором за неделю снегопадеСмотреть фотографии
20:20
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла календарный матч в СаратовеСмотреть фотографии
19:48
«Доживём ли до расселения?»: текущие трубы превратили в ад жизнь волгоградцев на ул. БахтуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:07
«Мы отвыкли от настоящих морозов» : середина зимы в Волгограде стала самой холодной за 12 летСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11Смотреть фотографии
16:35
«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матчеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередачСмотреть фотографии
15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчаткиСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санкахСмотреть фотографии
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделениюСмотреть фотографии
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»Смотреть фотографии
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
 