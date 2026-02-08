



В Волгоградскую область пришла весна! И хотя до официальной смены сезонов остается еще три недели, а прогнозы синоптиков не сулят резких оттепелей, в оранжерее Волгоградского ботанического сада ее можно не просто увидеть в красках, но и в буквальном смысле вдохнуть полной грудью. Лучшие кадры с открытия выставки тюльпанов собрали в репортаже ИА «Высота 102».





Просторная оранжерея в Волжском, как маленький островок весны, - идеальный антидепрессант для всех, кто с трудом мирится с зимними издержками. Эффект перемещения из одного физического состояния в другое усиливают не только главные оттенки теплого сезона, но и вкусные, кружащие голову, ароматы. В удивительной смеси, которую не спутать ни с чем другим, ощущаются и нотки приближающегося 8 марта с его огромными цветочными базарами, и отголосок долгожданных майских каникул с плывущим по городу запахом сирени.





- В этом году зима в хорошем смысле радует нас, показывая все свои краски. А мы выступаем неким противовесом, соблюдая баланс – на улице -12, а у нас в оранжерее - +20, - говорит директор Волгоградского ботанического сада Евгений Власов. – На этом контрасте мы и показываем все прелести природы – естественной и искусственно созданной в наших теплицах.









По длинному выставочному залу хочется пройти не единожды. Сначала – не вникая в детали, а только лишь напитывая глаза красками, которые после зимней, смывающей все лишние детали, белизны кажутся ярче, чем есть на самом деле. А дальше - непременно оглядеться по сторонам и хотя бы на минуту остановиться рядом с тонкими, только просыпающимися, бутонами тюльпанов, нежнейшими крокусами, яркими, как поцелуй весеннего солнца, нарциссами и белоснежными гроздями сирени!





- Подготовка к этому празднику начинается практически за год – то есть весной, - рассказывает главный специалист производственного отдела Волгоградского областного ботанического сада Валентина Колесникова. – При работе нам важно соблюсти два главных правил – дать цветку все необходимое в период вегетации и установить необходимый температурный режим во время его выгонки. В этом году морозы и скачки температур в теплицах усложнили нашу работу, но все же мы справились с этим вызовом. Пожалуй, проще всего подготовить к выставке оказалось сирень. В ноябре мы пересадили ее в контейнеры и оставили на улице, укрыв специальным материалом. За три недели до нужной нам даты занесли в помещение – и вот результат, перед вашими глазами. С тюльпанами и нарциссами дела обстоят сложнее, но при правильном расчете дат особых сложностей тоже не возникает.









В оранжерее, где обманутое специалистами время движется чуть быстрее, хочется встать на другую чашу весов и замедлить шаг. Ведь, несмотря на огромный труд человека, цветочным балом здесь правит сама природа.

- Как и люди, все цветы нуждаются не только в заботе, но и в любви, - улыбается Валентина Колесникова. – Они действительно чувствуют наше к ним отношение и от этого либо раскрывают себя во всей красе, либо нет. К слову, некоторые растения, буквально накануне показавшие первые бутончики, за время выставки станут еще красивее.









Красотой и нежностью первоцветов жители Волгоградской области смогут полюбоваться в течение недели. Масштабная репетиция весны в оранжерее ботанического сада завершится в воскресенье, 15 февраля.

Фото Геннадия Гуляева