12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
«Пока на улице - минус, у нас уже весна»: в Волжском в разгар морозов распустились тюльпаны, ландыши и сирень

В Волгоградскую область пришла весна! И хотя до официальной смены сезонов остается еще три недели, а прогнозы синоптиков не сулят резких оттепелей, в оранжерее Волгоградского ботанического сада ее можно не просто увидеть в красках, но и в буквальном смысле вдохнуть полной грудью. Лучшие кадры с открытия выставки тюльпанов собрали в репортаже ИА «Высота 102».


Просторная оранжерея в Волжском, как маленький островок весны, - идеальный антидепрессант для всех, кто с трудом мирится с зимними издержками. Эффект перемещения из одного физического состояния в другое усиливают не только главные оттенки теплого сезона, но и вкусные, кружащие голову, ароматы. В удивительной смеси, которую не спутать ни с чем другим, ощущаются и нотки приближающегося 8 марта с его огромными цветочными базарами, и отголосок долгожданных майских каникул с плывущим по городу запахом сирени.


- В этом году зима в хорошем смысле радует нас, показывая все свои краски. А мы выступаем неким противовесом, соблюдая баланс – на улице -12, а у нас в оранжерее - +20, - говорит директор Волгоградского ботанического сада Евгений Власов. – На этом контрасте мы и показываем все прелести природы – естественной и искусственно созданной в наших теплицах.



По длинному выставочному залу хочется пройти не единожды. Сначала – не вникая в детали, а только лишь напитывая глаза красками, которые после зимней, смывающей все лишние детали, белизны кажутся ярче, чем есть на самом деле. А дальше - непременно оглядеться по сторонам и хотя бы на минуту остановиться рядом с тонкими, только просыпающимися, бутонами тюльпанов, нежнейшими крокусами, яркими, как поцелуй весеннего солнца, нарциссами и белоснежными гроздями сирени!


- Подготовка к этому празднику начинается практически за год – то есть весной, - рассказывает главный специалист производственного отдела Волгоградского областного ботанического сада Валентина Колесникова. – При работе нам важно соблюсти два главных правил – дать цветку все необходимое в период вегетации и установить необходимый температурный режим во время его выгонки. В этом году морозы и скачки температур в теплицах усложнили нашу работу, но все же мы справились с этим вызовом. Пожалуй, проще всего подготовить к выставке оказалось сирень. В ноябре мы пересадили ее в контейнеры и оставили на улице, укрыв специальным материалом. За три недели до нужной нам даты занесли в помещение – и вот результат, перед вашими глазами. С тюльпанами и нарциссами дела обстоят сложнее, но при правильном расчете дат особых сложностей тоже не возникает.



В оранжерее, где обманутое специалистами время движется чуть быстрее, хочется встать на другую чашу весов и замедлить шаг. Ведь, несмотря на огромный труд человека, цветочным балом здесь правит сама природа.

- Как и люди, все цветы нуждаются не только в заботе, но и в любви, - улыбается Валентина Колесникова. – Они действительно чувствуют наше к ним отношение и от этого либо раскрывают себя во всей красе, либо нет. К слову, некоторые растения, буквально накануне показавшие первые бутончики, за время выставки станут еще красивее.



Красотой и нежностью первоцветов жители Волгоградской области смогут полюбоваться в течение недели. Масштабная репетиция весны в оранжерее ботанического сада завершится в воскресенье, 15 февраля.

Фото Геннадия Гуляева 

