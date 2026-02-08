Под Волгоградом из-за гололеда легковушка улетела в кювет





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области из-за гололеда на опасном участке легковой автомобиль улетел в кювет. Как сообщили очевидцы, авария произошла на дороге между поселком Куйбышев и поворотом на СНТ «Автомобилист».





Уточняется, что авария произошла из-за образовавшейся гололедицы. Также отмечается, что усложняет движение ледяной дождь. На место приехали медики - есть пострадавшие.

Местные водители предупреждают других автомобилистов об опасном участке и просят быть осторожными при движении в данном направлении.

Видео: Волгоград / t.me