



В Волгоградской области с 11.00 мск 8 февраля ограничили проезд по федеральным трассам для большегрузов и пассажирского транспорта. Причиной остановки движения стал туман и гололед в регионе.

— В связи с неблагоприятными погодными явлениями — туманом, ограниченной видимостью, дождем, морозом и гололедом — федеральную трассу Р-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск, с 88 км по 196 км (от Калача-на-Дону до границы с Ростовской областью), закрыли для грузовых и маршрутных транспортных средств, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Водителей призывают отказаться от любых поездок и использовать альтернативные виды передвижения.