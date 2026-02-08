



С 1 апреля новорожденных волгоградцев начнут проверять на два новых заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев, передает 8 февраля РИА Новости.

В расширенный неонатальный скрининг включат диагностику Х-сцепленной адренолейкодистрофии и дефицита декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Это позволит на ранних стадиях у младенцев выявлять опасные заболевания и своевременно их лечить.

В настоящий момент перечень неонатального скрининга включены 36 заболеваний.

Изображение создано при помощи ИИ