Волгоградские коммунальщики вышли на борьбу с гололедом





В Волгограде из-за неблагоприятных погодных условий коммунальные службы вышли на обработку противогололедными реагентами пешеходных зон.

Как сообщили в мэрии, в связи с резкой сменой погодных условий на пешеходных зонах отмечается интенсивное гололедообразование. Первоначальное внимание специалисты уделяют участкам с наиболее интенсивным пешеходным трафиком, а также спускам и лестницам. В работах задействована спецтехника.

Обработка пешеходных зон ведется во всех районах города и будет продолжаться до позднего вечера. За своевременную уборку дворовых территорий отвечают сотрудники УК и ТСЖ.