



В Волгограде в связи с погодными условиями 8 февраля раньше времени закрываются учреждения города. Как сообщает V102.RU, ситуация с гололедом в муниципальных районах также оставляет желать лучшего - за сутки в Волгоградской области зафиксированы десятки ДТП, вслед за областным центром администрации отправляют на дистант районные образовательные учреждения.

Главные события за 8 февраля собрали в материале ИА «Высота 102».

Скользкие тротуары и синяки волгоградцев

С самого утра 8 февраля в редакцию информагентства жители районов города-героя начали жаловаться на ситуацию с гололедом на общественных остановках и внутридворовых территориях. Многие волгоградцы в свой выходной не смогли спокойно дойти до продуктовых магазинов и остановок, не покалечившись по пути.

Ситуация на улицах города спустя несколько часов не разрешилась коммунальщиками, которые были выведены на расчистку улиц и тротуаров. Обращений граждан с жалобами на гололед с каждым часом становилось все больше в связи с осложнением погодных условий.

Ситуация на дорогах

В связи с гололедом осложнилась ситуация и на федеральных трассах региона. Местные Telegram-каналы сообщали о слетевших в кювет автомобилях волгоградцев. На второстепенных дорогах наблюдаются проблемы – особенно в местах подъемов и спусков.

В Среднеахтубинском районе виз-за гололёда слетела в кювет легковушка. Очевидцами сообщалось о пострадавших в результате данного ДТП. Отметим, в Республике Калмыкия также в результате аварии на федеральной трассе Р-22 «Каспий» погибли трое волгоградцев и еще шестеро пострадали.

В Волгоградской области 8 февраля несколько часов также действовало ограничение на проезд на участке с 88 км по 196 км федеральной трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск для большегрузов и пассажирского транспорта, которое было установлено ГУ МЧС по региону. Причиной остановки движения стал туман и гололед в регионе.

Перевод на дистант школьников и закрытие парков

К вечеру администрация Волгограда объявила об организации 9 февраля для учащихся муниципальных учреждений занятий дистанционного формата в связи с гололедом. Позже в муниципальных районах Волгоградской области также был объявлен дистант для всех обучающихся школьников.

Позднее в связи с погодой также объявили о раннем закрытии в администрации парка ЦПКиО. Последний сеанс катка в парке также был отменен.