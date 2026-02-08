Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
«В некоторых дворах не пройти даже пешком» : курьеры - о главных зимних трудностях и экстриме на дорогах

Когда столбик термометра стремится к отметке в -20, желание согреться и что-то пожевать растет практически пропорционально нежеланию выходить из теплой квартиры. В этом случае на помощь приходят курьеры, в самые короткие сроки доставляющие нас все и вся. Но как они сами справляются с морозами? Какие тернии им приходится пройти на пути к дому заказчика? И замечают ли волгоградцы их работу в поистине экстремальных условиях? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Федор работает в службе доставки уже не первый год. За это время ему приходилось колесить на велосипеде и в 40-градусную жару, и в сильные морозы. Правда, по его собственным словам, ни то и ни другое не сравнится с вязкой, непроходимой волгоградской грязью в межсезонье.

- Зима в этом году действительно настолько холодна, что мне приходится брать не полную смену, - рассказывает курьер Федор. – На самом деле больше проблем доставляет не сам холод, а снег – в некоторых дворах и переулках невозможно нормально пройти даже пешком. Что уж говорить про велосипеды? И вязнем, и, увы, падаем. В этом случае нам приходится выезжать на проезжую часть, но проблемы это вовсе не решает. Водители нас, конечно, не притесняют, но из-за снежной кромки полоса сокращается практически на четверть.


Надевая несколько слоев теплой одежды, закрывая от ветра лицо, курьеры тем не менее ощущают все прелести зимней погоды. Сильнее всего у доставщиков страдают ноги – даже в термобелье и шерстяных носках они быстро становятся «деревянными».

- По снегу все заказы становятся «тяжелее», - отмечает Федор. – Но, как говорится, нам не впервой. Живем надеждой на скорую весну. Буду точнее – на теплый май, когда с дорог уйдет вязкая глина, и мы наконец сможем проехать не только потому что «надо», но и потому что нам самим это доставляет удовольствие.

"На велосипеде весело устраивать "дрифт"

В последнее время практически все курьеры пересели на электровелосипеды. Однако опыт многих волгоградцев позволяет им рассекать по льду и на старом-добром двухколесном.

- Мороз -15 – это, конечно, неприятно. Но не хуже, чем дождь при температуре чуть выше нуля, - убежден Леонид. – При похолодании нужно в первую очередь утеплиться: двое штанов вместе с термобельем, теплая балаклава, шлем с визором и, конечно, двое перчаток, верхние из которых имеют специальное покрытие для использования телефона. Я ездил на обычном, не электрическом, велосипеде, и могу сказать, что его проходимость по снегу и льду гораздо лучше, чем это может показаться на первый взгляд. А еще на нем весело устраивать «дрифт» ( Улыбается – Прим.). Если говорить серьезно, то осенью нам тяжелее всего ехать по слякоти или густой грязи, а зимой – искать место для «разморозки» велосипеда, к раме которого моментально прилипает слой грязи и снега.


Погода с ее невероятными кульбитами нередко выстраивает для доставщиков еды такие замысловатые полосы препятствий, с которыми справляются лишь самые стрессоустойчивые и замотивированные на успех сотрудники.

- Однажды мне пришлось доставлять заказ от остановки Радомская до Тулака. Еще не зная нормальных объездов, я решил пробираться под мостом, - вспоминает одну из самых тяжелых рабочих смен Леонид. – По правде говоря, мало приятного в тех местах можно встретить даже летом. Тогда же путь осложнялся большим слоем снега. Мне пришлось, пробираясь пешком, тащить в сумке тяжёлый заказ, одной рукой вести велосипед, а второй - звонить в поддержку и предупреждать о сильном опоздании. Конечно, по пути не обошлось и без падений. Выбираясь из оврага наверх, я приземлился не меньше двух раз. Особых эмоций от горожан, которые встречают свои заказы, я, к слову, не припомню. Может, потому что и в обычные дни многие искренне благодарят нас за работу.

Фото из архива V102.ru, в коллаже использованы сгенерированные искусственным интеллектом изображения

