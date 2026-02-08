



Когда столбик термометра стремится к отметке в -20, желание согреться и что-то пожевать растет практически пропорционально нежеланию выходить из теплой квартиры. В этом случае на помощь приходят курьеры, в самые короткие сроки доставляющие нас все и вся. Но как они сами справляются с морозами? Какие тернии им приходится пройти на пути к дому заказчика? И замечают ли волгоградцы их работу в поистине экстремальных условиях? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Федор работает в службе доставки уже не первый год. За это время ему приходилось колесить на велосипеде и в 40-градусную жару, и в сильные морозы. Правда, по его собственным словам, ни то и ни другое не сравнится с вязкой, непроходимой волгоградской грязью в межсезонье.

- Зима в этом году действительно настолько холодна, что мне приходится брать не полную смену, - рассказывает курьер Федор. – На самом деле больше проблем доставляет не сам холод, а снег – в некоторых дворах и переулках невозможно нормально пройти даже пешком. Что уж говорить про велосипеды? И вязнем, и, увы, падаем. В этом случае нам приходится выезжать на проезжую часть, но проблемы это вовсе не решает. Водители нас, конечно, не притесняют, но из-за снежной кромки полоса сокращается практически на четверть.





Надевая несколько слоев теплой одежды, закрывая от ветра лицо, курьеры тем не менее ощущают все прелести зимней погоды. Сильнее всего у доставщиков страдают ноги – даже в термобелье и шерстяных носках они быстро становятся «деревянными».

- По снегу все заказы становятся «тяжелее», - отмечает Федор. – Но, как говорится, нам не впервой. Живем надеждой на скорую весну. Буду точнее – на теплый май, когда с дорог уйдет вязкая глина, и мы наконец сможем проехать не только потому что «надо», но и потому что нам самим это доставляет удовольствие.

"На велосипеде весело устраивать "дрифт"

В последнее время практически все курьеры пересели на электровелосипеды. Однако опыт многих волгоградцев позволяет им рассекать по льду и на старом-добром двухколесном.

- Мороз -15 – это, конечно, неприятно. Но не хуже, чем дождь при температуре чуть выше нуля, - убежден Леонид. – При похолодании нужно в первую очередь утеплиться: двое штанов вместе с термобельем, теплая балаклава, шлем с визором и, конечно, двое перчаток, верхние из которых имеют специальное покрытие для использования телефона. Я ездил на обычном, не электрическом, велосипеде, и могу сказать, что его проходимость по снегу и льду гораздо лучше, чем это может показаться на первый взгляд. А еще на нем весело устраивать «дрифт» ( Улыбается – Прим.). Если говорить серьезно, то осенью нам тяжелее всего ехать по слякоти или густой грязи, а зимой – искать место для «разморозки» велосипеда, к раме которого моментально прилипает слой грязи и снега.





Погода с ее невероятными кульбитами нередко выстраивает для доставщиков еды такие замысловатые полосы препятствий, с которыми справляются лишь самые стрессоустойчивые и замотивированные на успех сотрудники.

- Однажды мне пришлось доставлять заказ от остановки Радомская до Тулака. Еще не зная нормальных объездов, я решил пробираться под мостом, - вспоминает одну из самых тяжелых рабочих смен Леонид. – По правде говоря, мало приятного в тех местах можно встретить даже летом. Тогда же путь осложнялся большим слоем снега. Мне пришлось, пробираясь пешком, тащить в сумке тяжёлый заказ, одной рукой вести велосипед, а второй - звонить в поддержку и предупреждать о сильном опоздании. Конечно, по пути не обошлось и без падений. Выбираясь из оврага наверх, я приземлился не меньше двух раз. Особых эмоций от горожан, которые встречают свои заказы, я, к слову, не припомню. Может, потому что и в обычные дни многие искренне благодарят нас за работу.

Фото из архива V102.ru, в коллаже использованы сгенерированные искусственным интеллектом изображения