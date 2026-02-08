Школы Волгограда отправляют на дистант из-за гололеда

Общество 08.02.2026 19:03
0
08.02.2026 19:03
В Волгограде в связи с гололедом было принято решение организовать 9 февраля для учащихся муниципальных учреждений занятия дистанционного формата. Как стало известно ИА «Высота 102», в течение ближайших часов в городе продолжатся осадки в виде дождя со снегом при отрицательной температуре воздуха.
В связи с погодными условиями было решено отправить юных волгоградцев для безопасности на дистанционный формат. Известно, что распоряжение касается всех учеников - с 1 по 11 класс.
