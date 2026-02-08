Волгоградские зоозащитники спасут приют 75-летней бабушки из Донбасса





Волгоградские зоозащитник спасут приют, организованный 75-летней жительницей Донбасса. Как сообщили в организации «Дино», письмо с просьбой о помощи написала волонтерам одна из жительниц Луганска.

- В Лисичанске есть бабушка Надя, ей 75 лет. Сама весит килограмм сорок, без зубов, еле ходит. Она спасает животных, попавших в беду. Бабушка воду из речки носит, варит кашу собакам. Ей очень нужен корм и стерилизовать весь ее приют, - рассказала неравнодушная женщина в своем письме.

Волгоградские волонтеры уже 24 февраля наметили поездку к пенсионерке, чтобы оказать помощь импровизированному приюту. После зоозащитники отправятся в Успенский Николо-Васильевский монастырь, где несмотря на боевые действия, монахи продолжают ухаживать за монастырем. Также священнослужители спасают местных животных от голода, которые были покинуты своими хозяевами.

Фото: «Дино» / vk.com