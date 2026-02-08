Главное

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Под Волгоградом осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянство

08.02.2026 14:05
08.02.2026 14:05


В Кировском районе Волгограда на территории исправительного учреждения обнаружили осужденного с бутылкой алкоголя. В результате суд заменил неотбытое наказание в виде принудительных работ сроком на 10 месяцев 12 дней, на лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  

Установлено, что мужчина 13 мая 2022 года был осужден Михайловским районным судом к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца. Позже ему была изменена мера пресечения на принудительные работы сроком на 10 месяцев 12 дней с удержанием 10% заработной платы в доход государства. 

18 июня 2025 года осужденный прибыл в ИУФИЦ № 1 ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области. За время нахождения в исправительном центре мужчина попытался пронести на территорию исправительного центра бутылку алкогольного напитка, чем нарушил правила.

В связи с этим постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области ему была изменена мера пресечения на лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима сроком на 2 месяца 28 дней. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

