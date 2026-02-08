



В Кировском районе Волгограда на территории исправительного учреждения обнаружили осужденного с бутылкой алкоголя. В результате суд заменил неотбытое наказание в виде принудительных работ сроком на 10 месяцев 12 дней, на лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что мужчина 13 мая 2022 года был осужден Михайловским районным судом к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца. Позже ему была изменена мера пресечения на принудительные работы сроком на 10 месяцев 12 дней с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

18 июня 2025 года осужденный прибыл в ИУФИЦ № 1 ФКУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области. За время нахождения в исправительном центре мужчина попытался пронести на территорию исправительного центра бутылку алкогольного напитка, чем нарушил правила.

В связи с этим постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области ему была изменена мера пресечения на лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима сроком на 2 месяца 28 дней.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.