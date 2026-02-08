В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраля





В связи с неблагоприятными погодными условиями школы Волжского 9 февраля также перейдут на дистанционный формат. Как сообщили в администрации города-спутника, если родителям невозможно будет организовать онлайн-занятия из дома, в школах для таких учащихся будет организовано обучение в обычном формате.

- Дошкольные образовательные учреждения также будут принимать воспитанников, если у родителей нет возможности оставить детей дома, - пояснили в официальном Telegram-канале администрации Волжского.

Напомним, ранее о переводе обучающихся образовательных учреждений объявили в Волгограде и в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.