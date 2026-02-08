В Волгоградской области выросли пособия по безработице





В Волгоградской области с 1 февраля увеличился максимальный размер пособия по безработице для жителей региона. Рост составил за счет индексации 5,6% - до 15 886 рублей.

Минимальный размер выплаты в регионе составляет 1863 рубля в месяц. На нее могут надеяться волгоградцы, которые нигде не были официально трудоустроены, а также те, кто работал в последние 12 месяцев менее 26 недель.

Общую сумму можно получить в первые три месяца периода выплат пособий. После данного срока сумма снижается до 6209 рублей.