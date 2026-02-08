Домовые чаты волгоградцев переведут в MAX с 1 сентября





Волгоградские УК, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер с 1 сентября. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

- С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями. <…> Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер MAX, - поделился изданию парламентарий.

По его мнению, новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан.

Напомним, законопроект был принят в декабре прошлого года. После его подписал Президент РФ Владимир Путин.