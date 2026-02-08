Жители районов Волгограда продолжают массово жаловаться на гололед





Сегодня, 8 февраля, в редакцию информагентства массово поступают жалобы от жителей районов. Всему виной - жуткий гололед тротуарах и дорожках во всем городе. Волгоградцы сетуют на бездействие коммунальных служб.

Так, на проспекте Жукова волгоградцы не могут выйти из своих подъездов - каток начинается сразу же у дверей в подъезд.

Также жители Тулака сообщают, что к 14:00 в микрорайоне коммунальными службами не были обработаны пешеходные дорожки противогололедными реагентами.. Все дорожки и тротуары между многоквартирными домами, а также остановки полностью покрыты слоем льда.

На отсутствие работы коммунальщиков пожаловались и жители Центрального района - неподалеку от медицинского университета также наблюдается «каток».