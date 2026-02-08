Старые здания Волгограда: самое старое здание и исторические дома





Старые здания Волгограда — это живая история города: дореволюционные дома Царицына, довоенные постройки Сталинграда и редкие здания старого города, сохранившиеся среди современной застройки. Собрали для вас подборку самых старых зданий города и места, где особенно хорошо видно контраст «старое здание и новое», а также места, где сделать лучшие фото старых зданий.

Старые здания Волгограда: самые старые дома и исторические постройки города

Волгоград — город с богатым историческим наследием и уникальной архитектурной средой. Среди его улиц можно найти старейшие здания, которые хранят в себе память о прошлом и рассказывают о жизни горожан на протяжении веков. Эти сооружения, многие из которых были построены в конце XIX — начале XX века, представляют собой не только интересные примеры архитектуры, но и важные элементы культурного наследия региона.

Такие постройки привлекают туристов, краеведов и фотографов: фото старых зданий Волгограда регулярно появляются в городских пабликах и на исторических сайтах. Особенно интересно наблюдать контраст, когда рядом стоят старое здание и новое — это наглядно показывает, как менялся городской облик на протяжении десятилетий.

Ниже — подборка, в которую вошли здания старше ста лет, а также наиболее известные исторические дома, сохранившиеся в Волгограде.

Соединённый дом (ул. Огарёва, 6)





Соединённый дом на Огарёва, 6 – одно из наиболее ярких и парадных по оформлению зданий Ворошиловского района Волгограда, выстроенных в кирпичном стиле Царицына. Это старое здание когда-то стояло на улице Большой Коломенской (позже — Краснослободской). Сейчас его главный фасад выходит в узкий проезд, который появился после строительства высотного корпуса «В» Горхоза.Если судить по ярким кирпичным фасадам, то это здание старой дореволюционной царицынской постройки, однако на одном из боковых фасадов здания указан 1946 год. Из-за этого можно подумать, что это здание старой постройки, т. е. было сделано специально «под старину», но это не совсем так.

По архитектуре видно, что дом относится к дореволюционному периоду, однако на боковом фасаде указан 1946 год. Из-за этого может возникнуть впечатление, что это здание старой постройки, созданное «под старину». На самом деле речь идёт о реставрации: сооружение действительно дореволюционное, а в 1946 году было восстановлено и объединено из нескольких частей. В наши дни в здании расположено Комитет образования и науки Волгоградской области.

Ул. Клинская, 39





Среди объектов культурного наследия есть дома, состояние которых вызывает серьёзную тревогу. Один из таких примеров — Клинская, 39, дом 1880 года постройки. В советское время на его территории располагалась база Военторга.

После перестройки города, которая производилась здесь в 50-60-е годы, улица Клинская, как таковая, прекратила своё существование, так как во многих местах была застроена хрущёвками. От улицы осталось только несколько разрозненных домов, сохранивших свои довоенные адреса, включая нумерацию, но стоящих во дворах поздних жилых домов и по сути никак не связанных друг с другом.Здесь особенно заметен контраст эпох — рядом часто встречаются старое здание и новое, что создаёт уникальный городской «слой времени».

Орловская, 20 — дом с адресом исчезнувшей улицы





Тема зданий старого города так или иначе пересекается с темой старинных улиц https://v102.ru/news/151466.html , одно из которых является улица Орловская. В Царицыне и довоенном Сталинграде улица шла от Волги и доходила до совр. пр. Ленина, но сейчас она представлена всего одним домом под номером 20. Тогда дом стоял на перекрёстке Орловской и Костромской улиц, однако после войны город перестраивали, соседнюю улицу — Курскую — расширили, а позже переименовали в ул. Порт-Саида.

Костромская была смещена ближе к Волге и переименована вначале в Новосоветскую, а позже — в Советскую, а дом Орловская, 20 так и не был никем переименован, и в итоге остался стоять под своим старым адресом, во дворе построенной вокруг него большой «сталинки», и так и сохранил свою историческую нумерацию. А вместе с ним формально сохранилась и целая улица. Чуть дальше, в соседнем дворе, сохранился Дом мещанина Самохвалова, современный адрес которого ул. Порт-Саида, 9а, хотя его первоначальный адрес – Орловская, 36. Это редкий пример, когда здания старого города не просто сохранились, но и сохранили «невозможный» сегодня исторический адрес.

Дома железнодорожников (улица Пугачёвская)





Нельзя не упомянуть Пугачёвскую — одну из старейших улиц Волгограда. Она начала формироваться ещё в первой половине XIX века. Улица примечательна наличием старых деревянных зданий, которые в 1870-м начали формировать квартал железнодорожников. В 1870-х годах началось активное развитие железнодорожного транспорта в России, что способствовало экономическому росту и развитию городов. Царицын стал одним из ключевых узлов на железнодорожной карте страны, что обусловило необходимость строительства жилья для работников. Сами дома часто выполнены в простом, но функциональном архитектурном стиле. Они отличались высокими потолками, большими окнами и удобной планировкой. Почти все жилые здания были уничтожены немецкой авиацией, но некоторые всё же сохранились. На данный момент дома признаны аварийными и постепенно расселяются, однако идут разговоры о планах произвести их реконструкцию.

Ул. Ельшанская, 132





Дом на улице Ельшанской, 132 выделяется на фоне городской архитектуры сразу по двум причинам: он выполнен в стиле модерн и имеет малоизвестную историю. На фасаде указана дата «1913», но исследователи спорят, является ли она оригинальной. Однако по архитектуре можно уверенно сказать: это здание старше Советского Союза, а значит оно относится к дореволюционному периоду.

В ходе Сталинградской битвы здание серьёзно пострадало: была утрачена крыша, повреждены несущие стены. После окончания Великой Отечественной войны дом восстановили, в нём разместилась больница, а до недавнего времени — Дезинфекционная станция. На данный момент дом обнесён забором, вся внутренность вынесена, идёт капитальный ремонт.

Ул. Кубанская, 4





По адресу ул. Кубанская, 4 расположен один уникальный дом. Сам дом был построен в 1899 году, как жильё для руководства Казённого винного склада, поэтому в нём было всего 2 подъезда и 4 квартиры.

Он необычен тем, что в его подъездах разные лестничные клетки: в одном деревянная, а в другом – железобетонная. Связано это с тем, что во время Сталинградской битвы лестничная клетка одного подъезда была уничтожена взрывом, и восстанавливали её по-быстрому, с помощью дерева. Интересно и то, что проект здания сохранился до наших дней. По планам этажей можно изучить параметры комнат и планировку квартир. Так, на первом этаже располагались: 2 — помещения квартиры помощника заведующего, 4 — помещения квартиры подвального, 6 — комнаты семейных, 7 — комнаты холостых, 8 — общая кухня служащих.

Больница водников (КИМ, 24)





Больница водников — одно из наиболее интересных и хорошо сохранившихся зданий довоенного Сталинграда. Оно построено по проекту московского архитектора Бориса Коршунова и выполнено в стиле неоконструктивизма.

Под корпусом находился двухъярусный подвал. В нижнем ярусе размещались ледники и кладовые для хранения продуктов, в верхнем — кухня, продукты подавались сюда с помощью специального лифта.

Во время Сталинградской битвы, в январе 1943 года, в подвалах Больницы водников некоторое время квартировал штаб 6-й немецкой армии, во главе с генералом Паулюсом. Именно отсюда, поджатые надвигавшимся на немцев фронтом 64-й армии, Паулюс был вынужден переехать на последнюю свою «квартиру» в Сталинграде — подвал Центрального универмага. За время Сталинградской битвы массивное здание больницы пострадало, но было восстановлено практически в полном объёме, включая пристройки и архитектурное оформление.

В настоящий момент здание продолжает использоваться по назначению и является одним из наиболее ярких постконструктивистских памятников Волгограда.

Сарептская кирха





Отдельного внимания заслуживает Сарептская кирха — одно из самых старых зданий из сохранившихся в Волгограде. Кирха была построена в 1772 году в период немецкой колонизации Поволжья, когда Екатерина II приглашала немецких переселенцев для освоения новых территорий.

Сарепта стала центром немецкой культуры, а кирха — религиозным и общественным ядром лютеранского общины. В советские годы здание использовали как кинотеатр и склад, но с 1991 года здесь вновь проходят богослужения. После реставрации в 1990-х годах кирха стала не только памятником архитектуры, но и культурным пространством: здесь проводят концерты, выставки и мероприятия.

Исторические дома — это не просто архитектура. Это часть городской памяти, культурной идентичности и визуального образа Волгограда. Многие здания старого города пережили войну, перестройку улиц и масштабную модернизацию, но всё ещё стоят рядом с новыми кварталами.

Сохранение этих объектов важно не только для истории, но и для будущего: от реставрации и бережного отношения зависит, смогут ли следующие поколения увидеть настоящее наследие Волгограда — здание старой постройки, дореволюционный дом, или редкое старое здание, которое чудом сохранилось.

Фото: Яндекс Карты