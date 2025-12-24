Расследования

Светит «пятнашка»: экс-заммэра Котово и подельника саратовского олигарха осудят по четырем статьям УК

Расследования 24.12.2025 08:02
0
24.12.2025 08:02


В Котовский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело бывшего заместителя главы Котово Бориса Тареева. Соответствующая отметка в картотеке суда появилась  22 декабря. 

Как следует из опубликованной информации, Бориса Тареева обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса. Так, бывший чиновник предстанет перед судом по ст. ст.285 ч.1 - злоупотребление должностными полномочиями, по ст.286 ч.3 п.е - превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Тареева также обвиняют по ст.290 ч.5 п.в. Данная часть статьи  УК РФ предусматривает ответственность за получение взятки, совершённое с определёнными квалифицирующими признаками. И, наконец, самая тяжелая статья, которую вменяют экс-заму главы Котово – это получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. 

Пока дата первого судебного заседания не определена. Между тем, напомним, соучастник Бориса Тареева, саратовский олигарх Виктор Качуровский уже выслушал приговор за дачу взятки. 58-летний предприниматель был признан виновным в даче взятки заместителю главы администрации Котово. 

Суд установил, что 15 февраля 2024 года Качуровский, который занимал должность зама генерального директора ООО «Электросбытовая компания» предложил Тарееву  250 000 рублей. Бизнесмен хотел заполучить один из муниципальных маршрутов без процедуры согласования, чтобы перевозки осуществляла подконтрольная ему компания. 

Тареев 25 апреля 2024 года  вынес постановление, которым изменил вид перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту на территории Котово. 2 мая 2024 года Качуровский  перевёл 250 000 рублей со своего счета на карту экс-зама главы Котово. 

Саратовский олигарх был приговорен к 3,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу размере 1 250 000 рублей. Осужденный приговор обжаловал. Пока дата рассмотрения апелляции в Волгоградском областном суде не назначена. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.12.2025 08:02
Расследования 24.12.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2025 20:34
Расследования 23.12.2025 20:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2025 17:39
Расследования 23.12.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.12.2025 09:52
Расследования 23.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 20:44
Расследования 22.12.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 18:50
Расследования 22.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 18:31
Расследования 22.12.2025 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 12:35
Расследования 22.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 11:18
Расследования 22.12.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 09:30
Расследования 22.12.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 09:05
Расследования 22.12.2025 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 08:51
Расследования 22.12.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.12.2025 07:14
Расследования 22.12.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2025 09:14
Расследования 21.12.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2025 14:13
Расследования 20.12.2025 14:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:27
В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкойСмотреть фотографии
11:27
В ЛНР начал работу общероссийский телефон доверия для детейСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧССмотреть фотографии
10:58
В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездкиСмотреть фотографии
10:14
Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитикиСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздникамиСмотреть фотографии
09:34
В Волжском у ТЦ «Идея» нашли трупСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде объявлен повторный аукцион на ремонт моста в СарептеСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцев предупредили об угрозе заражения балканским гриппомСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
08:02
Светит «пятнашка»: экс-заммэра Котово и подельника саратовского олигарха осудят по четырем статьям УКСмотреть фотографии
07:30
Один беспилотник ВСУ сбили в ночь на 24 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Мошенники предлагают заработать волгоградцам на подарочных сертификатахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области отменена трехчасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:30
МРОТ для волгоградцев с января превысит 29 тысяч рублейСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 24 декабряСмотреть фотографии
06:11
План «Ковер» пару часов действовал в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:00
Максимальную плату за детсады с 1 января утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:41
Волгоградская область заняла 29-е место в итоговом рейтинге регионовСмотреть фотографии
21:24
В Волгограде спустя 4,5 часа восстановили движение СТСмотреть фотографии
21:08
Юных волгоградцев напугали запретом соцсетейСмотреть фотографии
20:34
Под Волгоградом ветеринар за взятки «крышевал» торговцев левой рыбойСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области простятся с 51-летним мотострелком Игорем РыжовымСмотреть фотографии
19:49
Полный карантин по ОРВИ введен в 9 школах Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:36
Храбрость волгоградских героев СВО отметили посмертно высокими госнаградамиСмотреть фотографии
19:18
ВГИИК и «Серебряковка» сольются в новый вуз: что ждет студентов и педсоставыСмотреть фотографии
19:00
Перекусы волгоградцев в общепите подорожали на 14,5%Смотреть фотографии
18:14
Путин наградил медалью «За храбрость» ушедшего на СВО волгоградского приставаСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде скоростные трамваи временно ходят до гимназии №14Смотреть фотографии
17:39
Волгоградка отдала мошенникам два золотых слитка за 3,9 млнСмотреть фотографии
 