Светит «пятнашка»: экс-заммэра Котово и подельника саратовского олигарха осудят по четырем статьям УК

В Котовский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело бывшего заместителя главы Котово Бориса Тареева. Соответствующая отметка в картотеке суда появилась 22 декабря.
Как следует из опубликованной информации, Бориса Тареева обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса. Так, бывший чиновник предстанет перед судом по ст. ст.285 ч.1 - злоупотребление должностными полномочиями, по ст.286 ч.3 п.е - превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Тареева также обвиняют по ст.290 ч.5 п.в. Данная часть статьи УК РФ предусматривает ответственность за получение взятки, совершённое с определёнными квалифицирующими признаками. И, наконец, самая тяжелая статья, которую вменяют экс-заму главы Котово – это получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до 15 лет и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Пока дата первого судебного заседания не определена. Между тем, напомним, соучастник Бориса Тареева, саратовский олигарх Виктор Качуровский уже выслушал приговор за дачу взятки. 58-летний предприниматель был признан виновным в даче взятки заместителю главы администрации Котово.
Суд установил, что 15 февраля 2024 года Качуровский, который занимал должность зама генерального директора ООО «Электросбытовая компания» предложил Тарееву 250 000 рублей. Бизнесмен хотел заполучить один из муниципальных маршрутов без процедуры согласования, чтобы перевозки осуществляла подконтрольная ему компания.
Тареев 25 апреля 2024 года вынес постановление, которым изменил вид перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту на территории Котово. 2 мая 2024 года Качуровский перевёл 250 000 рублей со своего счета на карту экс-зама главы Котово.
Саратовский олигарх был приговорен к 3,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу размере 1 250 000 рублей. Осужденный приговор обжаловал. Пока дата рассмотрения апелляции в Волгоградском областном суде не назначена.