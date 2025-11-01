Расследования

Олигарха Качуровского приговорили к трем с половиной годам «строгача»

Расследования 01.11.2025 19:49
В Волгоградской области 58-летний олигарх из Саратовской области Виктор Качуровский приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу, а именно – заместителю главы города Котово Борису Тарееву. 

Котовский районный суд согласился с выводами следствия о том, что 15 февраля 2024 года в качестве зама генерального директора ООО «Электросбытовая компания» Виктор Качуровский в ходе личной встречи предложил Тарееву взятку в размере 250 000 рублей. Денежное вознаграждание предназначалось давнему знакомому олигарха за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования в целях возможного последующего осуществления перевозок одним из юридических лиц, бенефициаром которых он является.

Согласившись на «приятное» предложение, Тареев 25 апреля 2024 года он вынес постановление, которым изменил вид перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту на территории Котово. 2 мая 2024 года Качуровский  перевёл 250 000 рублей со своего счета на карту экс-зама главы Котово. 

– В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объёме. Приговором районного суда Виктор Качуровский признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ., – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. –Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6  месяцев, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 1 250 000 рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сегодня, 1 ноября, ранее отпущенного под домашний арест Качуровского, взяли под стражу в зале Котовского районного суда. Приговор в установленном законом порядке он может обжаловать.  

Напомним, Борис Тареев и Виктор Качуровский были задержаны в середине апреля этого года. Уже в то время, когда партнеры находились в СИЗО, стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с Качуровским. Бывшего главного редактора газеты администрации Котовского района «Маяк» Тамару Сидорову заподозрили в получении взятки в размере 400 тысяч рублей от владельца котельных города. По версии следствия, руководитель газеты получила эти деньги в 2023 году за подготовку материалов в интересах ООО «Тепловая компания Котово», учредителем которой до реорганизации являлась ООО «Электросбытовая компания» Качуровского.

