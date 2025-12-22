И штрафы будут? Что запретили волгоградцам на Новый год – изучаем постановление





В Волгоградской области 22 декабря замгубернатора Евгений Харичкин подписал постановление, устанавливающее запрет на продажу и использование пиротехники в новогоднюю ночь. Кроме того, на оперативном совещании в понедельник глава региона Андрей Бочаров сообщил, что наступающий год волгоградцы встретят без массовых уличных гуляний.

Смотрим постановление.

Запрет на пиротехнику

Согласно опубликованному в открытом доступе документу, запрет на продажу и использование пиротехники вводится в Волгоградской области с 25 декабря 2025 года. Запускать фейерверки волгоградцам будет запрещено на протяжении почти месяца. Далее цитата из постановления:

– Ввести с 25 декабря 2025 г. по 20 января 2026 г. включительно на территории Волгоградской области: запрет на розничную продажу (в том числе в торговых объектах, входящих в торговые сети) пиротехнических изделий (включая фейерверочные); запрет на использование (применение) пиротехнических изделий гражданами и организациями (включая проведение фейерверков).





Исключения из правил

В постановлении хорошие новости есть для тех волгоградцев, кто не может обойтись без громкой встречи Нового года. Тихие фейреверки и хлопушки все же разрешены:

– Запреты, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на розничную продажу, использование (применение) пиротехнических изделий, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", принятому решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня), – цитата из документа.

Жесткий контроль

Комитету юстиции Волгоградской области, обеспечивающему деятельность Волгоградской областной административной комиссии, поручено организовать участие членов территориальных административных комиссий в организуемых и проводимых органами местного самоуправления рейдах. Контролеры будут пресекать и документировать совершенные волгоградцами административные правонарушение, предусмотренные статьей 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

Подключиться к рейдам с последующими штрафами для нарушителей могут также ГУ МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области, Росгвардия.

И штрафы будут?

Напомним, что ст. 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности предусматривает штрафы за нарушение требований нормативного правового акта губернатора Волгоградской области, принятого на основании решения оперативного штаба Волгоградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N 756».

Так, пойманным с фейерверком в руке волгоградцам грозит денежное наказание в размере от 3000 до 5000 рублей; должностным лицам — от 30 000 до 50 000 рублей; юридическим лицам — от 300 000 до 1 000 000 рублей.





Без массовых гуляний

В ходе оперативного совещания 22 декабря губернатор Волгоградской области сообщил о решении отказаться в новогоднюю ночь от массовых гуляний на территории региона. Данная мера, по словам Андрея Бочарова, обусловлена необходимостью обеспечения комплексной безопасности жителей.

Тем не менее, сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы все же встретят 2026-й коллективно. В частности, ранее запланированная программа на территории ЦПКиО, властями пока не отменена.

– Все мероприятия, посвящённые новогодним и рождественским праздникам, в Волгограде будут проведены в соответствии с ранее утверждёнными планами. Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте администрации Волгограда, – прокомментировали в мэрии Волгограда.