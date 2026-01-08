Происшествия

Все – работники одного предприятия: что известно о ДТП с семью погибшими под Волгоградом

Происшествия 08.01.2026 21:29
08.01.2026 21:29


В Волгоградской области вечером 8 января на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в результате столкновения трех автомобилей погибли семь человек. ИА «Высота 102» собрало всю информацию о смертельном происшествии, известную к этому часу. 

Ехали домой из Михайловки 

Дорожно-транспортное происшествие произошло, под данным полиции, в 18.00 мск на 763-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». На месте происшествия от полученных травм скончались все, кто находился в УАЗе. 


Автомобиль УАЗ выехал, по данным источника ИА «Высота 102», незадолго до столкновения из Михайловки. Группа людей, находившихся в нем, направлялась в Новоаннинский район домой. 

– Насколько известно, все, кто находился в УАЗе, являются сотрудниками одного предприятия. Люди ехали домой после смены. В районе Троицкого им навстречу вылетел на скорости грузовик. Избежать столкновения не было никаких шансов. Многотонная фура буквально снесла и смяла «буханку». О кошмаре, который произошел и шансах на выживание можно судить по фото с места происшествия, – сообщил собеседник информагентства. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о том, что в машине находились работники одной организации информагентству подтвердили. Однако данных о том, на какое именно предприятие работали погибшие в ДТП люди, на текущий момент нет.

Кроме того, на момент публикации не удалось выяснить, как в «буханке» оказалась 17-летняя девушка. Информацию о том, что среди жертв ДТП есть несовершеннолетняя, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. 

Лопнуло колесо? 


Автомобиль DAF с полуприцепом, сообщает ИА «Высота 102», зарегистрирован в Московской области. Грузовик под управлением 45-летнего мужчины направлялся из Москвы в сторону Волгограда. 

Отметим, что на данный момент в ГУ МВД России по Волгоградской области официально не сообщали о причинах аварии под Волгоградом. Однако в прокуратуре региона заявили, что авария могла произойти из-за непредвиденной неисправности, в результате которой фуру вынесло на встречную полосу. 

Данную версию происшествия информагентству предварительно подтвердили и в Главке региональной полиции. 

– Предварительно, причина ДТП – разрыв покрышки переднего колеса автомашины DAF, – сообщили в пресс-службе. В результате этого, вероятно, водитель фуры потерял управление над автомобилем и не мог предотвратить трагедии. 

Подчеркнем, что на данный момент  полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Двое выжили 


Как уже сообщалось, шансов выжить у семи человек, находившихся в автомобиле УАЗ, не было. В страшном ДТП удалось уцелеть лишь двоим – водителям ВАЗа и DAF. Легковушка, в которой находился только водитель, судя по кадрам с места происшествия, получила незначительные повреждения. Основной удар пришелся именно на «буханку».

На запрос ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что мужчины были осмотрены медиками на месте происшествия и от госпитализации отказались. 

– На место происшествия выезжали три бригады скорой медицинской помощи – одна бригада Михайловского трассового пункта и две бригады филиала №3 станции скорой помощи из Михайловки. Оперативно прибывшие медики зафиксировали смерть семи человек, – также сообщили в облздраве. 



Поручения губернатора 

Примечательно, что на ДТП в Михайловском районе Волгоградской области оперативно отреагировал губернатор региона Андрей Бочаров. Он поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших людей. 

– Глава Волгоградской области поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе администрации области. 

На месте ДТП в Михайловском районе Волгоградской области на текущий момент продолжают работать экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

