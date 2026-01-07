



В Рождественскую ночь волгоградские храмы наполнились тысячью прихожан. На богослужение, когда звенящий от тишины ночной воздух разрезает радостный возглас «С Рождеством», горожане приходили целыми семьями. Как верующие волгоградцы встретили один из самых ожидаемых праздников, смотрите в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Какими бы материалистами мы не становились с годами, в такие праздники у каждого из нас есть удивительная возможность вернуться в детство и вновь почувствовать ту необъяснимую, переполняющую тело радость и волнение, от которого сердце начинает биться чуть чаще. Кажется, что в этот миг чудо непременно случится с каждым, кто в него искренне верит.

- В детстве мы с родители отмечали только Новый год, - вспоминает волгоградец Вадим Филин. – Но ощущение Рождественской таинственности и волшебства были с нами уже тогда.









О внутреннем ощущении праздника можно сказать немало красивых и возвышенных слов. Но сегодня громче и красноречивее их говорят лица людей, их тихие улыбки и излучающийся из глаз свет. Ощущение, что в Рождество все "взрослые" проблемы, печали, бытовые заботы если не растворились насовсем, то хотя бы на время отошли на второй план.

- В советское время люди отмечали только Новый год. Но в нашем доме праздновалось и Рождество Христово, - вспоминает иеромонах Василиск. – Помню, как мама пекла пироги, а я приглашал друзей на чаепитие. После встречи, где я рассказывал им про сам праздник, они выходили удивленными и возвращались домой со словами: «А у Саяпиных празднуют Рождество!» Это детское ожидание праздника и радость от него я помню и по сей день.













Уже после торжественной ночи волгоградцы с радостным ощущением чего-то незримого, но ощущаемого сердцем отметят праздник в семейном кругу, прогуляются по зимнему городу или заглянут в гости к друзьям.





































Фото Андрея Поручаева/V102.ru