



Из года в год волгоградские поисковики поднимают из земли останки бойцов, погибших в тяжелых сражениях на подступах к Сталинграду. Даже в маленьких захоронениях, по своим размерам больше напоминающих глубокие воронки, участники экспедиций нередко находят братские захоронения на 10, а то и на 20 красноармейцев. По самым приблизительным прогнозам специалистов, работы в местах, которые 82 года назад буквально пропитались кровью, хватит еще как минимум на 20 лет.

О том, как прошлое встречается с настоящим, - в материале ИА «Высота 102».

Третьего декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Скорбную дату в календаре выбрали неслучайно. В 1966 году в этот день прах неизвестного солдата из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе, где зимой 1941-го проходила линия обороны Москвы, перезахоронили в Александровском саду. Тогда же на могиле появилась гранитная плита с надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941-1945». Накануне Дня Победы – 8 мая 1967 года - у стен Кремля открыли мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата».

В 2014 году участники «Поискового движения России» предложили сделать День неизвестного солдата официальным праздником. В скором времени Владимир Путин поддержал эту идею на официальном уровне.

К своей первой Вахте памяти десятиклассник Руслан Хусаинов готовился основательно. Школьник, увлекающийся археологией и историей, представлял, что его ждет на месте, но все же ехал в экспедицию с весьма романтичным настроем, воспринимая ее, как проверку на прочность в отрыве от цивилизации.

– Как бы ты ни готовился к этой работе, первое поднятие бойца вызывает большой шок, – уверен руководитель студенческого поискового отряда ВГСПУ «Гвардеец» Руслан Хусаинов. – Наша работа крайне специфична и разделить ее с нами могут далеко не все. По собственному опыту скажу, что из 30 приехавших в экспедицию школьников этой темой заинтересуются максимум 5-7 детей. Но так было всегда. Принуждать кого-то, заставлять идти через «не хочу» мы точно не должны. По правде говоря, я и сам осознал всю серьёзность происходящего только спустя пару лет, когда из романтичного мальчишки превратился в человека, который осознанно занимается своим делом.





Об ожесточенности боев на подступах к Сталинграду Руслан Хусаинов нередко читал в книгах. Однако по настоящему их масштаб он осознал здесь, на маленьких клочках земли в Городищенском или в Суровикинском районах.

– Даже на паре квадратных километров можно работать не один год – настолько плотные и жестокие бои происходили здесь во время Сталинградской битвы. Перед началом поисков мы поднимаем архивные документы, журналы боевых действий, чтобы хотя бы примерно оценивать количество погибших на конкретном участке земли. Но реальность оказывается намного серьезнее. Этим летом на территории хутора Новомаксимовский Суровикинского района мы обнаружили захоронение на 17 человек. Больше всего нас поразило, что один из бойцов хранил при себе доминошку с цифрами 1 и 1. Увлекаясь игрой, он взял эту вещь из дома и наверняка мечтал доиграть свою партию уже дома, после окончания войны, – рассуждает волгоградский поисковик. – Сколько бы бойцов мы ни подняли из земли, ощущения не меняются. Делать это без эмоций невозможно... Не картошку ведь копаем.





Не менее важная часть работы поисковиков начинается уже после полевых экспедиций. Собирая крупицы архивных данных, волгоградцы пытаются вернуть имена бойцам, которые не хранили при себе ни именных медальонов, ни других документов. И здесь им на помощь приходят новые технологии.

– Благодаря современным технологиям у нас есть возможность вернуть имя практически каждому бойцу, – говорит руководитель студенческого поискового отряда. – Мы работаем с экспертизами ДНК, отправляя на исследование часть останков – чаще всего зубы. Жители абсолютно разных регионов страны, разыскивающие своего защитника, также сдают образцы. Сверяя их с полученными результатами, мы можем находить родственников. В последнее время развивается и еще одна замечательная методика, которой владеют сотрудники Следственного комитета. По форме черепа специалисты восстанавливают портреты погибших бойцов. Но в этом случае, конечно, многое зависит от сохранности останков и того, в каком грунте они хранились. Если нам удается вернуть бойцу имя, мы пытаемся связаться с его близкими. По своему опыту скажу, что чаще всего родных людей, погибших больше 80 лет назад, ищут либо их пожилые братья и сестры, либо дети.

Фото Руслана Хусаинова