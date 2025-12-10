Расследования

Отравитель лошадей катает детей? Под Волгоградом спасают коней после зверств живодера

Расследования 10.12.2025 19:02
Пошел уже пятый день, как в волгоградском конном клубе «У озера» спасают пострадавших от рук живодера лошадей. Корреспонденты ИА «Высота 102» сегодня, 10 декабря, побывали в уютном местечке около озера Круглое в Волжском, где располагается скромная конюшня на семь лошадей, которые так мешали преступнику, что он решил обречь их на мучения.  

Денники, где еще недавно слышался хруст жующих сено лошадок, сегодня стоят полупустыми. В одном загоне сотрудники клуба едва успевают менять капельницы коню Харлею, получившему, как и другие четыре питомца, ожог ротовой полости после того, как живодер залил им внутрь едкую кислоту.

– Слава Богу, он немного поел и выпил ведро воды, это для нас праздник, – говорит Кристина. – Но все равно ему еще очень плохо. Мы боимся загадывать, что будет, просто делаем, что можем, и надеемся.


Хуже всего состояние Багета. Еще недавно с активным и самым молодым конем не каждый мог справиться. Сегодня он стоит с опущенной головой и еле передвигается.

– У него самые тяжелые раны – все обожжено. Видели, как выглядит вареный язык? Вот у него там так же, – рассказывает Ярослава.

Багет не может ни есть, ни пить. Конь по привычке тянется к сену, хватает ранеными губами травинки и тут же замирает, не в силах это прожевать и проглотить.

– У лошадей так устроен организм, что они должны все время что-то жевать – сено или кашу. Тогда у них работает желудочно-кишечный тракт. Багет не ест уже три дня. Мы вливаем в него растворы, но это не панацея – если у него остановится ЖКТ, то он погибнет, – констатируют ветеринары.


Сотрудники клуба решили опробовать другой вариант – кормление через зонд, чтобы пища поступала прямо в желудок. Но, опять же, работа желудочно-кишечного тракта все равно будет неполноценной. Впрочем, и сидеть сложа руки ребята не могут.

Стараемся, как можем, облегчить их страдания. Делаем обезболивающие, смазываем мазью ротовую полость. Сейчас вот в аптеке заказали «болтушку» с антибиотиками. Но заживать начнет только недели через две. Это время они обязательно должны есть и пить, иначе не доживут, – делятся собеседники.


От рук отравителя пострадали еще три питомца – Виват, Экватор и Нортон. У Вивата кроме обожженного кислотой рта еще и рана на боку. Видимо, преступник пролил едкую жидкость, когда конь начал сопротивляться. 



Экватор, к счастью, пострадал меньше всех – то ли у отравителя на него не хватило кислоты, то ли он не смог залить ему все, что планировал.

Негодяй пытался отравить еще одного коня - Грома.

Гром – конь крупный, порода тяжеловеса. К тому же он был без упряжи, поэтому отравитель не смог с ним справиться, – объясняют сотрудники клуба.


А еще к одной лошади живодер даже не зашел. И на то была причина.

Этот конь у нас травмированный, хромой. Мы его не задействуем в катаниях, он у нас просто живет. А этот человек преследовал одну цель – вывести из строя рабочих лошадей, – рассказывают ребята.  

Напомним, преступник проник в конюшни клуба в ночь с 5 на 6 декабря. В это время в сторожке сидел охранник, но он ничего не заметил. На свое черное дело отравителю понадобилось не более 8 минут. Не отреагировала на живодера и собака – вероятно, она его прекрасно знала.


Сотрудники клуба уверены – преступник, который отравил лошадей весной, и тот, который пришел с такой же черной миссией в декабре, один и тот же человек. Руководитель клуба Ярослава еще после первого отравления, когда двум лошадям вкололи яд, из-за чего они погибли после безуспешного лечения, заявляла, что узнала, кто это сделал. О чем и сообщила правоохранителям. И сейчас сотрудники клуба стоят на своем – человек, который попал на видеокамеру, несмотря на то, что был в маске, – тот самый, который в апреле этого года под покровом ночи сделал смертельные инъекции их питомцам. Они узнали его по росту, комплекции и несоразмерным пропорциям ног и туловища.


Известно, что предполагаемый отравитель также имеет отношение к разведению лошадей. И даже катает на них детишек. Сотрудники клуба не исключают, что таким страшным образом он хочет выдавить конкурентов с этой крайне удобной по расположению территории – в дачном обществе, рядом с озером, лесом и фактически в границах города.  Кстати, злоумышленник мог получить травму, когда калечил коней. На кадрах видно, что он выходит из денника, где стоял Багет, хромая. Видимо, молодой и здоровый конь просто так не дался в руки живодера.


После небывалого общественного резонанса, который вызвало второе покушение на убийство животных, и сотрудники клуба, и волгоградцы надеются, что правоохранительные органы сделают все, чтобы найти и изобличить преступника. 

К сожалению, после убийства первых двух лошадей дело по неизвестной причине было приостановлено. В клубе уверены, что именно безнаказанность живодера и привела к совершению второго преступления. Будем ждать третье?

Напомним, сегодня почетный гражданин Волгоградской области, член Общественной палаты Волгограда, председатель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Владимир Сальный назвал покушение на убийство лошадей бесчеловечным преступлением и потребовал найти преступника. 

Позже депутат Госдумы Владимир Бурматов также возмутился произошедшим и пообещал взять ход расследования дела на контроль. Сегодня же стало известно о том, что полиция начала проверку по данному факту.

Фото Андрея Поручаева V102.RU

