Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского



Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор Тамаре Сидоровой – бывшему главному редактору районной газеты «Маяк», которая обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Александр Тюменцев, суд приговорил журналистку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки – 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова не сможет в течение пяти лет после окончания отбывания наказания заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия – до 20 мая 2031 года. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Тамара Сидорова вступила в преступную связь с саратовским олигархом Виктором Качуровским, который в настоящее время отбывает наказание за дачу взятки.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года Качуровский, имеющий бизнес в Котовском районе, обратился к главному редактору МУП «Редакция газеты «Маяк» Тамаре Сидоровой с просьбой о подготовке нескольких журналистских материалов в интересах ООО «Тепловая компания Котово», учредителем которого является ООО «Электросбытовая компания» Качуровского, и других юрлиц, бенефициаром которых он выступает.

Первые 200 тысяч рублей за оказанные услуги, по версии правоохранителей, были переданы Сидоровой в 2023 году, вторые – в октябре 2024 года. При этом вторая половина транша была получена в рамках фиктивных договоров между ООО «Электросбытовая компания» и ИП, которым является старшая дочь Сидоровой, якобы за обслуживание двух сплитсистем.

В общей сложности с ноября 2023 года Качуровский передал Сидоровой 475 тысяч рублей. Третья часть денег была получена Тамарой Сидоровой в марте 2025 года, незадолго до разоблачения связи журналиста и бизнесмена. 75 тысяч рублей предназначались для публикации статей в интересах компании «Велес», владеющей гостиницей и охотничьими угодьями.

В июне 2025 года Тамара Сидорова лишилась должности главвреда «Маяка». А осенью прошлого года предстала перед судом. А 1 ноября Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор Виктору Качуровскому за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву за изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый без процедур согласования. Бизнесмен рассчитывал, что перевозками займется контролируемая им компания. Он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Приговор Качуровский уже обжаловал.

В конце прошлого года в Котовский районный суд поступило дело последнего из этой троицы – бывшего заместителя главы городского поселения Котово Бориса Тареева. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Борис Тареев, по версии следствия, получил от Качуровского в качестве взятки около 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы для тепловой компании, бенефициаром которой являлся саратовский олигарх. По данным источника ИА «Высота 102», это могло помочь ресурсоснабжающей организации сэкономить на тарифах. Также бывший чиновник помог одной из структур Качуровского изменить назначение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый в интересах данной компании.

Несмотря на то, что Борис Тареев явно не бедствовал, получая преступные деньги, в марте 2025 года он потребовал от своих четырех подчиненных передать ему часть заработка для оплаты штрафа, который ему был выписан по административному делу. Но тратить свои деньги на штраф он не захотел.