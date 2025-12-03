В Волгограде разворачивается очередная громкая криминальная история с участием Алексея Ульянова, позиционирующего себя как общественника и блогера. Почему-то не удивительно, что произошедшие события оказались связаны с другим, не менее громким делом, по которому проходит Михаил Серенко, которого считают причастным к ведению скандального телеграм-канала. За что же задержали Ульянова, в чем его подозревают и что может связывать его с томящимся в СИЗО админом «Острова Свободы»?

Безработный «общественник»

Кто же такой Алексей Ульянов, называющий себя правозащитником и лидером движения «Активный Волгоград»?

Около 15 лет назад он прославился борьбой за хорошие дороги. Волгоградец на своем дорогом внедорожнике ездил по кочкам и ямам и даже пытался присваивать особо эпичным из них имена городских чиновников. Когда ситуация с дорогами улучшилась, фокус внимания «активного волгоградца» переключился на мусорную проблему. Ульянов организовывал акции по сваливанию мусора около МУП «Автокоммунтранс», которое считал виновником мусорного коллапса. А потом неожиданно устроился на работу в структуру муниципальной власти, которую до этого активно критиковал. Каким-то образом не имеющего высшего образования активиста приняла на работу в МУП «Комдорстрой» на должность инженера. Видимо, чтобы он поменьше активничал. И действительно, после этого Алексей Ульянов перестал критиковать городские власти. Но на муниципальной службе общественник пробыл недолго, решив попробовать себя на другом, политическом поприще. Сначала вступил в «Коммунисты России», потом прибился к «Родине», попытался стать депутатом Волгоградской областной думы, но неудачно.

Так как проблемы с дорогами и мусором для Волгограда оказались уже неактуальными, общественник «пошел» в область. Новой точкой притяжения кипучей энергии общественника был выбран почему-то Волжский. Волгоградца Алексея Ульянова возмутило повышение цен на проезд в этом городе, а также взволновала проблема экологического контроля и комфорта волжан. Активист даже собрал несколько подписей горожан под своими требованиями, при этом рассказывал своим подписчикам, что во время этого процесса за ним следили из нескольких машин. Однако большого эффекта эти акции не принесли. Алексей Ульянов в конечном итоге «отстал» от Волжского и «оседлал» более актуальную тему – помощь СВО. Неизвестно, собирал ли Алексей Ульянов помощь фронту сам, но в нескольких поездках на Донбасс он засветился.

Многих, кстати, удивляло, на что живет активист Ульянов. Известно, что в начале 2000-х годах он занимался бизнесом по продаже бытовых электротоваров, но видимо, не совсем удачно. В 2015 году стало известно, что он задолжал около 2 миллионов рублей по кредитам, налогам, страховым взносам и даже по штрафам ГИБДД. Соответствующие решения о взыскании долгов выносили суды, а приставы открывали исполнительные производства. Тем не менее ему удавалось каким-то образом содержать семью с четырьмя детьми.

ОМОН и обыски

О задержании волгоградского блогера Алексея Ульянова стало известно накануне, 2 декабря. Об этом сообщила в канале блогера его супруга Елена.

– В доме общественного деятеля и правозащитника Ульянова Алексея Владимировича СК РФ проводит обыск. Домой меня не пускают, телефон его не доступен. Что там происходит, я не знаю. Хорошо хоть детям разрешили выйти. На мой вопрос, что происходит, сказали, следственные действия – и всё. А ведь сегодня Алексей Владимирович в составе делегации казачества должен был уехать в г. Курган с дружественным официальным визитом... – написала женщина.

Никакой официальной информации о причинах задержания силовики накануне выдавать не стали. Но сегодня, 3 декабря, следственные органы официально сообщили о возбуждении в отношении Алексея Ульянова уголовного дела, опубликовав видео задержания. На кадрах видно, как омоновцы поставили блогера лицом к автомобилю силовиков. Затем уже в кабинете руководителя следственного отдела Центрального района Волгограда СУ СКР Владимира Сурова общественнику сообщили о возбуждении дела.

Подозрение в вымогательстве

За что же взяли блогера?

– Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного блогера. Он подозревается в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе совершённого группой лиц в особо крупном размере – ст. 163 УК РФ, – сообщили 3 декабря в управлении СК России.

По версии следствия, подозреваемый, начиная с 2020 года, требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.

Если эти подозрения подтвердятся, то становится понятным, на что жил активист и содержал свою семью.

Работал в связке?

Между тем, дело Алексея Ульянова следователи связывают с другой криминальной историей, фигурантом которого является скандальный блогер Михаил Серенко. Эта парочка, по версии силовиков, по крайней мере в двух эпизодах вымогательства действовала совместно.





– Установлено, что в одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за не размещение порочащей информации, но получил отказ, – говорится в официальном заявление СК России.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании Алексею Ульянову меры пресечения в виде ареста. Напомним, в СИЗО с июля 2025 года находится и товарищ, а может, и подельник «активного волгоградца» Михаил Серенко. Ему вменяют также вымогательство, а еще – реабилитацию нацизма, клевету и сексуальные домогательства. Всего по состоянию на сентябрь 2025 года в отношении Серенко было возбуждено 12 уголовных дел.

Между тем, сегодня же стало известно о госпитализации Алексея Ульянова. По сведениям информированного источника V102.RU, блогер попал в больницу с обострением хронического заболевания. По последним данным, он находится в реанимации.